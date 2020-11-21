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小S「練舞照」性感到無法呼吸　公開9招減肥菜單，必喝無糖優酪乳

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文／柯夢波丹　圖／IG@elephantdee

國際巨星「小S徐熙娣」最近雖然比較少在螢光幕前看到她，不過私下的她還是依舊忙碌上著各式各樣的課，而最近她則是把私下練舞的側拍照和影片發上個人IG，只見小S穿著緊身背心和火辣短褲，蹬著細跟高跟鞋，超完美的身材線條真的是辣到爆～妳能想像小S已經42歲了嗎！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小S徐熙娣一向不吝於和粉絲分享自己的生活，尤其本來就熱愛跳舞的她，近來更是大肆的在IG曬出自己和偶像舞蹈老師的練舞照，一開始她穿著緊身背心和小短褲先暖身拉筋，光是這樣的畫面，就讓粉絲沸騰了．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

正式跳舞時，小S換上細跟高跟鞋，舉手投足的擺動，真的是辣到瘋，就算沒有正面照，但光是那火辣的曲線，根本以為是哪個女團成員．

換上緊身長褲的小S更顯她的腰臀曲線，性感的S線條，讓粉絲直呼這是生過三個小孩的身材嗎～

▲小Ｓ 。（圖／翻攝自IG@elephantdee）

難得一張的正面照，果然性感炸烈，小S永遠不會讓我們失望～

▲小Ｓ 。（圖／翻攝自IG@elephantdee）▲小Ｓ 。（圖／翻攝自IG@elephantdee）

到底小S除了練舞之外是怎樣維持身材，快讓我們來看看她平常的健身飲食菜單，果然「IPSS（國際專業級超級巨星）」的封號也不是叫假的啊！

1. 晚餐六點前吃完

小S能長年維持好身材原因，絕對歸功於「晚餐在六點前吃完」的養瘦習慣，隨著年紀增長、代謝變慢，自己更要給身體足夠的時間將食物消化完畢！但如果晚上真的餓到受不了的話，小S會將無糖燕麥泡熱水稀釋喝，既有飽足感，熱量也低！

▲小Ｓ 。（圖／翻攝自IG@elephantdee）

2. 飲食順序從「肉類」開始

小S認為瘦身除了少吃多動外，「飲食的順序」也非常重要！她會先從「魚、肉」等增肌所需的蛋白質開始攝取，再吃蛋、蔬菜，澱粉則放最後，避免攝取過量，這樣的飲食步驟讓身體更快有飽足感，能有效控制食慾、幫助瘦身！

3. 運動前後喝「無糖優酪乳」

小S在運動的前後都會喝一杯無糖優酪乳，不只有效促進腸胃蠕動，讓排便更順暢，也幫助身體補充蛋白質，增加肌肉量，鍛鍊出勻稱好看的肌肉線條！

▲小Ｓ 。（圖／翻攝自IG@elephantdee）

4. 絕不駝背

小S出現在鏡頭前，總是給人種光彩自信的霸氣感，而這也源於自身對「體態」的要求，像她就會時常提醒自己站坐都「不能駝背」，隨時記得「抬頭挺胸」，才能給人種活力感，看起來也更顯年輕有朝氣！

▲小Ｓ 。（圖／翻攝自IG@elephantdee）

5. 每週2次「Zumba」燃脂

說到小S熱愛的運動，絕對不能不提這個風靡女星瘦身圈的超燃脂有氧「Zumba」！「Zumba」是有氧健身舞蹈，融合森巴、恰恰、探戈等各種舞風，更以「間歇性」的有氧運動，來達成快速燃脂的效果，只要跳超過20分鐘就會大飆汗，而小S每個禮拜都固定會跳2次以上的Zumba，除了有效幫助瘦身外，也練就一身超好的韻律感！

6. 「有氧運動＋重訓」才瘦得快！

小S坦承一開始以為只要多做有氧運動，不需要鍛鍊核心肌群也能變瘦，但詢問過健身教練後才發現，原來有氧運動還要搭配重訓鍛鍊，才能讓身體線條更加好看，瘦的更快！而小S平常也都會跟老公一起重訓，雖然過程辛苦，卻也讓夫妻感情增溫許多！

▲小Ｓ 。（圖／翻攝自IG@elephantdee）

7. 美體霜按摩腿腹塑形

除了運動鍛鍊身形，小S平常也會搭配美體霜、身體乳液來按摩腿部、小腹，幫助加速血液循環外，也能讓肌膚更加緊緻有彈性，打造逆齡的纖細美腿和小蠻腰！

8. 精華液厚敷山根兩側

在保養方面，小S認為「保濕」是最重要的！平常的她會將精華液塗滿整臉和脖子，再對著鏡子「假笑」，就會發現「山根兩側」是最容易長出小細紋的部位，除了用精華液「加強厚敷」外，再搭配指腹按摩，才能有效解決女人最討厭的細紋問題！

▲小Ｓ 。（圖／翻攝自IG@elephantdee）

9. 眼霜＋指壓眼周消浮腫

小S曾說過：「女人眼睛會不會勾人很重要！」因此眼周的黑眼圈、浮腫、細紋等問題絕對要根除！她會先用手掌蓋在雙眼上，增進血液循環後，再將眼霜塗敷在眼睛周圍，最後搭配指節按壓眼周穴道，促進眼周新陳代謝，眼部肌膚狀況好，自然就看起來年輕有精神。

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 小S, 瘦身, 健身
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