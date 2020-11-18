《后翼棄兵》被封零負評！14句經典台詞告訴你「人生如棋，棋如人生」

文／柯夢波丹 圖／Netflix

Netflix 在 10 月底上線的原創影集《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）已經成為各大論壇熱烈討論的年度神劇，更被譽為是 Netflix 史上最棒的一部「零負評影集」！《后翼棄兵》之所以會如此巨大成功，絕對要歸功於擔綱編導及監製、曾兩度獲得奧斯卡最佳改編劇本提名的主創史考特法蘭克（Scott Frank），還有影壇新星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）以精湛的演技詮釋出劇中陰鬱古怪的天才棋手貝絲，說她一肩撐起了整齣劇絕對不誇張！

《后翼棄兵》以西洋棋帶入人生道理，儘管女主角貝絲的人生開局糟糕無比，被爸爸拋棄、母親發瘋自殺、接著被送進孤兒院...但你仍擁有改變整個棋賽的能力，能不能夠逆轉局面，關鍵就在背後的努力，勇敢面對自己的內心問題，別害怕求助尋求幫忙，最重要的－ 相信自己，你，也可以是最後的贏家。

現在就讓我們一起來回味劇中的 14 句經典台詞，每一句話都能指引我們往勝利的終局前進：

1. 「照自己的感覺去做，只有堅強的女人才能獨立自持。」



「男人會找上你、想調教你，這不代表他們比妳聰明，他們大多很駑鈍，但這樣會讓他們覺得自己很了不起。他們可能會示範所謂正確的做法，只管讓他們吹噓 ，但妳就照自己的感覺去做，只有堅強的女人才能獨立自持。」

2.「不管在哪裡，最強的是那些不害怕孤獨的人。」

「不管在哪裡，最強的是那些不害怕孤獨的人。你要擔心的是其他人，他們會對你下指導棋，連你的感受都要管。在你發覺之前，你已經傾注一生在追尋別人要你尋找的事物。總有一天你會孤身一人，所以你必須了解如何照顧好自己。」

3.「憤怒正如濃烈的香料，少量會讓人清醒，但過多反而感覺麻痺。」

4.「現在，或者拉倒。」

5.「妳永遠都該照自己的走法，而不是他的，妳用最適合自己的佈局。」



6.「報導大多在強調我是一個女孩子 ，應該沒那麼重要。」

7.「並不是一昧地進攻，有時退回一枚旗子反而比較好。」



8.「經驗告訴我，一個人的專長不見得是最重要的，重要的是生活和成長，享受人生、善待自己、勇於冒險。」



9.「如果你已經在戰鬥，就要讓第一擊成為最後一擊，而且你最好就是出擊的那方。」

10.「沒有喉結的負擔，下棋就更容易了。」

「西洋棋協會有部份成員指控妳太過美麗迷人，無法成為認真的棋士，妳有何高見？」

我會說：「沒有喉結的負擔，下棋就更容易了。」

11.「妳好像落入了該死的深淵，感覺這個洞還是妳自己挖的。」

妳好像落入了該死的深淵，感覺這個洞還是妳自己挖的。我的建議是：「不要再挖了！」

12.「我們不是孤兒，只要我們還有彼此就不是。」



「我們不是孤兒，只要我們還有彼此就不是。我不是妳的守護天使，我不是來拯救妳的，我都自身難保了！我在這裡是因為妳需要我在身旁，一家人就該如此，我們是一家人。」

13.「在現今的社會，人們很輕易就會妥協，為了說他們有點本事。」

14.「你必須保持開放的心胸，如果你鎖定一個想法，那就是死路一條。」

最後一集中，貝絲穿上全身白色的大衣和帽子，昂首的在莫斯科街頭漫步，這一瞬間她彷彿是棋盤上的白子皇后，總算跳出了格子的束縛，自由自在的活出屬於自己的新人生。

她不再活在母親的陰影之中、不再需要酒精、藥物、或是性來麻痺心靈，她不再害怕孤單，也不再寂寞，她知道自己被人愛著，也有愛人的能力 - 她最終戰勝的不是棋局，而是自己。

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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