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蕭敬騰拍帥照卻被「華麗拖鞋」搶鏡　絲絨鑽扣上腳售價驚人

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記者鮑璿安／台北報導

歌手蕭敬騰獨特穿衣風格已成為男星造型指標，日前他在IG上PO出帥照宣傳新頻道「蕭房車」，看似樸素的居家裝扮，卻被腳上的綠色拖鞋一秒搶走焦點，引發大批網友驚呼：「這張的重點是華麗拖鞋。」蕭敬騰隨後也搞笑默認，承認自己就是想秀鞋，而該款拖鞋的售價也不親民，要價台幣4萬至6萬元之間。

▲▼蕭敬騰 Roger Vivier 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼蕭敬騰 Roger Vivier 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲蕭敬騰想低調曬 Roger Vivier秋冬系列Hotel Vivier「絲絨鑽扣拖鞋」，被網友們識破，NT$46,900。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

蕭敬騰近期跨界當Youtuber，於IG宣傳新頻道「蕭房車」，但網友卻紛紛歪樓，畫面中蕭敬騰穿著樸素的白T恤搭配黑色運動褲，看似正常不過的居家裝扮，卻在腳上踩了一雙Roger Vivier秋冬系列Hotel Vivier的「絲絨鑽扣拖鞋」，一秒就高調許多，也引起大批網友把視線放在他的拖鞋上，直呼：「這張的重點是華麗拖鞋」、「拖鞋是不是太亮」、「鞋子是亮點。」而蕭敬騰也驚喜回應粉絲，「這也被看出來。」

▲▼蕭敬騰 Roger Vivier 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼蕭敬騰 Roger Vivier 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼蕭敬騰 Roger Vivier 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲女星Melody（殷悅）以黑色亮面羊毛鑽扣拖鞋擺拍一波，NT$57,900 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

不光是蕭敬騰喜愛華麗拖鞋，女星Melody（殷悅）也巧合換上同系列鞋款，以黑色亮面羊毛鑽扣拖鞋擺拍一波，單品靈感就源自毛茸茸的飯店拖鞋，採用綢緞、絲絨或皮革製成，配搭 Broche Vivier 水晶飾扣，成為創意總監Gherardo Felloni的招牌大作，最後搭配皮革鞋底，可遊走於居家與休閒漫步之間。

除了Roger Vivier秋冬Hotel Vivier「絲絨鑽扣拖鞋」，蕭敬騰先前也入手了全球限量600雙的紅底鯊魚牙齒鞋，以品牌經典的「紅底鞋」的鮮紅色注入鞋底，鋸齒狀伴隨厚底設計更顯高調，蕭敬騰也在IG上與帥鞋擺拍多張，更自豪寫下：「全球限量600雙的紅底鯊魚牙齒與全球限量1個的我」，不改俏皮本色。

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關鍵字：

蕭敬騰, Roger Vivier, 秋冬, Hotel Vivier, Melody, 殷悅
fashion.net

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