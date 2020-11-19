超質感「耶誕倒數月曆」咖啡控必收　24扇小門藏滿義式驚喜

文／柯夢波丹 圖／Nespresso

瑞士咖啡品牌《Nespresso》在今年聖誕節推出超應景的多款限定新品！不僅有以義大利傳統節慶的經典甜點為靈感而打造的全新3款「義式節慶限量款咖啡膠囊」，最棒的是即日起還推出限量「耶誕倒數月曆」！若是一次購買15條咖啡膠囊，還能獲得「Nespresso頂級黑巧克力」與2020限量新品「璀璨紅寶石巧克力」，一次帶給咖啡控和巧克力控完美耶誕體驗！

Nespresso﻿限量「耶誕倒數月曆」

不論是送禮還是自己使用絕對都要入手一盒的「Nespresso耶誕倒數月曆」！外型擁有特殊的梯形盒設計，主要概念是向義大利傳統的聖誕麵包潘妮朵妮（Panettone）經典梯形方盒包裝致敬。

而這款「Nespresso耶誕倒數月曆」最大特色，可以見到顏色是以義大利慶典為靈感，擁有沉穩湛藍色與金色線條交織，搭配小門上的倒數燙金數字，超級低調奢華！

24扇小門後則藏著滿屋的義式驚喜，每一天都可打開一扇小門，裡頭還包含了2020年最新3款節慶限量款咖啡，連續23天給妳不重複的咖啡新選擇！

最棒的是到了第24天，倒數最後一日，Nespresso更是貼心放入了Nespresso人氣Pixie聖誕限定咖啡對杯組，銀鈴般的金屬質感杯款，更堆疊出滿滿耶誕幸福感！另外還會隨著耶誕月曆附贈一抽好禮卡乙張，通通有獎，有機會將萬元咖啡機、限量配件等驚喜好禮帶回家！

耶誕限定新品義式咖啡膠囊



義式杏仁酥餅風味咖啡

全新義式杏仁酥餅風味咖啡，靈感源自傳統的義大利杏仁酥餅，使用杏仁粉、蛋白和糖製成，層層堆疊起的細緻，有著無與倫比的苦甜滋味。與作為基底的Linizio黎尼茲歐咖啡優雅結合，苦甜杏仁和香草香氣達成美麗平衡。

■價格：NT$ 220／條（內含10顆咖啡膠囊）

義式榛果蛋糕風味咖啡

全新義式榛果蛋糕風味咖啡，靈感源自義大利皮埃蒙特地區的傳統榛果蛋糕，以口味獨具特色聞名。搭配以Linizio黎尼茲歐為基礎的圓潤口感咖啡，散發出迷人的烤榛果和香草香氣。

■價格：NT$ 220／條（內含10顆咖啡膠囊）

義式濃烈黑咖啡

源自義大利傳統，最濃烈經典的義式濃烈黑咖啡（IL CAFFÈ）。此款咖啡讓您可品嚐到最具代表性的經典義式咖啡風味。採用越南及印尼水洗羅布斯塔咖啡豆及些許哥倫比亞阿拉比卡咖啡豆調和而成，帶有豐富的烘烤及穀物香調，口感綿密絲滑，令人留戀不已。

■價格：NT$ 220／條（內含10顆咖啡膠囊)）

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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