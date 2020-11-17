隋棠被婆婆當女神　「希望整場歐米茄都送她」

▲歐米茄舉辦「她的美麗時光」展覽。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

歐米茄（OMEGA）今起至11月29日於台北101舉辦4樓都會廣場，舉辦「她的美麗時光」展覽，今邀隋棠與婆婆賴佩霞、小姑謝沛恩一同揭幕，首度公開同台的三人掩不住興奮，抓到空檔就聊天，回答問題也展現好默契，問及三人中誰最愛漂亮？毫不猶豫全指向謝沛恩。

▲賴佩霞（右起）、隋棠與謝沛恩受歐米茄之邀，首度合體公開亮相。（圖／歐米茄提供，以下同）

媒體好奇賴佩霞與隋棠如何維持良好的婆媳互動，兩人先對看一眼，賴佩霞說：「我還用說嗎？隋棠是我的女神！是我把她介紹給Tony。」讓隋棠在旁邊露出害羞表情，她還加碼說若要買錶送媳婦，整場的腕錶都適合，疼愛之情溢於言表，隋棠則表示會選婆婆出生年份前後的60年代古董歐米茄錶，格外有意義。

▲隋棠佩戴歐米茄海馬AQUA TERRA 150米系列同軸擒縱34毫米大師天文台腕錶。

若為謝沛恩選錶，婆媳倆一致認為她今所戴的白色TRÉSOR系列石英36毫米腕錶最適合她，因為設計風格年輕，也符合她的大錶需求，讓謝沛恩樂得直說：「與家人在一起就是我的美麗時光，第一次公開合體好興奮，有互相支持的感覺。」

▲隋棠佩戴海馬AQUA TERRA 150米系列同軸擒縱34毫米大師天文台腕錶（左）940,000元，謝沛恩戴碟飛TRÉSOR系列石英36毫米腕錶308,000元。

▲賴佩霞戴碟飛TRÉSOR系列石英36毫米腕錶（左）145,000元，星座系列同軸擒縱27毫米天文台腕錶1,025,500元。



邀請3位代表不同世代的女性站台，歐米茄正是想凸顯品牌百年來女錶發展的豐富歷史，特別為此次展覽從瑞士總部調來1906年的女性腕錶、1910年的鍊墜錶、1940年代的藝術風格腕錶等古董作品，搭配展出當代的星座系列珠寶錶、碟飛系列鑽錶、碟飛TRÉSOR系列與Aqua Terra珠寶錶。同屬Swatch集團的寶珀（Blancpain），也正於台北1010專賣店舉辦「BLANCPAIN Métiers d'Art 台北101全球獨家訂製腕錶展」，呈現陶瓷彩繪、微繪琺瑯、赤銅、鐫刻與大馬士革鑲金等五大工藝，歲末的台灣鐘錶圈好不熱鬧。

▲歐米茄展出1906年的女性古董腕錶（左），1946年為法國市場製作的女性珠寶錶。



▲寶珀正於台北101專賣店展出陶瓷微繪琺瑯工藝台灣雲豹腕錶，1,534,000元。

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