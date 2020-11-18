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穿女裝最好看的男人！哈利史泰爾斯「上空」配裙裝也無違和

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記者王則絲／台北報導

英國歌手哈利史泰爾斯（Harry Styles）憑著獨特的品味與駕馭力，蔚為一屆時尚寵兒，近日登上美版《VOGUE》12月號封面人物，成為127年來首次獨自登上美版《VOGUE》封面的男性，只見哈利再度跳脫性別界線，首張封面穿著GUCCI的禮服亮相，整組大片也嘗試了多套裙裝，雖然被網友們譏笑是「水桶腰」，但是已有經驗滿滿的哈利駕馭起女裝游刃有餘，即使是「上空」配裙裝也完全無違和。

哈利史泰爾斯並不是第一次挑戰穿著女裝、裙裝，早先也曾穿過芭蕾舞裙、黑絲襪⋯⋯等單品，同時也很喜歡做美甲，但是他也並沒有不穿著男裝，哈利穿起西裝、休閒服更是帥氣逼人，中性的風格讓他能挑戰的範疇更加遼闊。不過對哈利來說，這些服裝不過只是單純吸引他而已，無關世俗是否對這些服裝有什麼限制，對於這組封面大片粉絲們都盛讚：「最適合穿女裝的男生無誤。」、「很厲害。」、「連女生都看呆。」

哈利史泰爾斯在這回的雜誌大片中穿著了GUCCI、Comme des Garçons、JW Anderson、Maison Margiela⋯⋯等品牌的服裝，其中幾套沒穿上衣的「上空」造型，搭配起裙子卻也意外的無違和，身上的刺青亦成為整體視覺的一部分，一套套的禮服、裙子穿上身，哈利成功展現剛柔並濟的氛圍。許多精品在近年來不只選擇將男、女裝大秀合併，也著重在設計中性款式服裝，模糊性別之間的界線是現在大家都在做的事，而一個能駕馭起傳統眼光中異性服裝的面孔，更是這個時期所需要的。

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關鍵字：

Harry Styles, 哈利史泰爾斯, 女裝, 裙裝, 雜誌
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