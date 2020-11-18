生活工場推「拼接家具」系列　一個櫃有10種用法

▲生活工場推全新拼接式家具系列，有多種用法。（圖／生活工場、IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

為因應城市中大小家庭空間，以及居住人數的需求，近年組合式家具蔚為風潮，台灣居家賣場生活工場，發表旗下最新組合式家具「SOHO系列」，強調可以透過組裝拼接進行擴充，可以依照使用方式自由組合，隨時調整，從單身一個人住到一個家都能持續使用，單櫃與配件售價從280元起至8,480元不等。

相較於一體成型的櫃子，能夠隨意拼接組合的「組合式家具」，近年愈來愈受到歡迎，包括無印良品、IKEA都有相關產品，台灣居家通路生活工場，近期也推出強調可輕鬆打造置物櫃的家具系列，採用輕工業風的設計，讓使用者發揮最大創意。

▲生活工場全新拼接式家具，可依使用者自己的創意組裝。

其基本款的層架組有4種高度可做選擇，每層的木板高度都可隨需求，自行選擇擺放的位置，改變隔層的高度，且木板使用「特製掛勾」固定，無須使用任何螺絲與釘子等工具，即使隨時有的新的需求或想法，都能再次做調整改變，自由度高。

▲其特製的固定式掛勾，能緊緊固定木板，不需使用釘子。

此外，另有單組的側片可做組合搭配，達到櫃體延伸的效果，且不限相同高度，如遇到需要避開的阻擋物，如變電箱、窗戶等各種格局需求都能實現，搭配多樣配件便可多功能使用，包括吊衣橫桿，來作為衣櫃、曬衣架、浴廁毛巾架等；搭配橡膠木玻璃門，便可做為餐櫥櫃、書櫃等，還有橡膠木雙抽櫃，就可做衣物收納、電視雜物櫃，變更用途無須重新購買新家具。

▲多種用途只要組起來便可以適用，也很適合一櫃作其他用途的轉換。

然而組合式家具除了使用彈性大之外，也愈來愈注重設計感，IKEA在2018年與英國設計師Tom Dixon推出聯名沙發家具DELAKTIG，便是一款經典作品，透過拆解的扶手與椅墊等，就可以變身成一張沙發、閱讀椅，甚至是一張床，馬上變成家中缺乏的傢俱，遊走在客廳、書房或臥室裡，極簡與摩登外型，達到耐看的基礎。

▲IKEA前幾年推出的組裝概念沙發DELAKTIG系列，目前仍在販售中。

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