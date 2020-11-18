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讓人翻白眼「超難搞」星座Top 3 ！　處女才第三、雙子變臉最快

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▲▼星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲超難搞星座Top 3 揭曉。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯 ／Ann

某些星座的想法與正常人有極大差異，所以每當互相交流時，就會產生矛盾，甚至彼此之間都認為對方「很難搞」，其實這是一種天性，導致他們規矩多、話多、毛病跟著多，以下就揭曉超難搞星座Top 3 ，上榜的你可能要注意了。

Top 3 處女座

處女座上榜大家都不意外，因為處女本身就是一個「過度」完美主義者，嚴苛要求自己也就罷了，通常也讓周圍的人苦不堪言，甚至產生各種矛盾，就好比生活中雞毛蒜皮的小事情，處女座偏偏有自己的想法，如果對方不照著做，就會引來一頓批評，讓人很想逃跑。

▲▼星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 雙子座

雙子座的難搞之處在於多變，翻臉和翻書一樣快，讓外人都難以接受，有時候自以為已經很了解雙子了，其實連邊都沾不上，因為雙子會建立重重保護機制，面對不同的人產生不同的性格，很有可能你以為雙子討厭的東西，有一天成為了他們的最愛，一切都太意外。

▲▼星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 金牛座

金牛座拿下難搞冠軍的主因，就是他們過於鑽牛角尖的個性，習慣把自己認為的事情強加在他人身上，且語氣強硬讓人毫無喘息的空間，並且對於金錢的執著超乎一切，就算原先都是出於好意，但是聽在友人耳中卻格外刺耳，進而失去許多朋友，堅持己見的個性相當吃虧。

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關鍵字：

星座, 運勢, 難搞, 生活, 工作, 愛情, 戀愛
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