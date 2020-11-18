fb ig video ETtoday search mobile

熱帶耶誕節、閃亮燈飾好好拍！　節慶打卡照現在開始預備備

>

▲百貨賣場耶誕燈飾。（圖／三井不動產、大江購物中心提供）

▲三井Outlet推出耶誕燈飾，以熱帶風情帶出輕鬆氛圍。（圖／三井不動產、大江購物中心提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著時序進入11月下半，許多百貨賣場也開始推出耶誕氣息滿滿的特殊佈置，在歲末準備好心情過節，不妨在逛街購買準備給家人朋友禮物之時，順便也來搜集一下美美節慶打卡照，三井Outlet在林口與台中港推出以「熱帶聖誕節」為主題的場景佈置，其中夜晚燈飾美美的，還有可愛的恐龍造景，還不快為手機相簿補一波！

▲百貨賣場耶誕燈飾。（圖／三井不動產、大江購物中心提供）

▲美麗的燈海適合照片補一波。

三井MITSUI OUTLET PARK有別於傳統以雪花、麋鹿、雪橇、聖誕老人等元素營造的耶誕氛圍，今年特別以「點燃熱情冬日旅程」為概念，以南方熱帶島嶼打造可愛造景，林口店結合可愛的熱帶水果鳥，打造充滿逗趣氛圍的渡假島，每個角色看起來都很討喜；台中港店則結合呆萌的戽斗恐龍，讓來訪民眾展開叢林探險。

▲百貨賣場耶誕燈飾。（圖／三井不動產、大江購物中心提供）

▲林口店用可愛的熱帶動物做裝飾，巨型尺寸看起來好威風。

▲百貨賣場耶誕燈飾。（圖／三井不動產、大江購物中心提供）

▲百貨賣場耶誕燈飾。（圖／三井不動產、大江購物中心提供）

▲台中港店的巨型恐龍，讓人有探險史前叢林的感覺。

此外，兩間店共同祭出主題秘境小島，還有佈置各式耶誕浪漫燈飾，不論親子、情侶、閨蜜或一群好友，任何姿勢都好拍，從即起至2021／2／26期間耶誕裝飾、聖誕燈飾合照，並上傳Instagram加上指定Hashtag，還可抽威秀電影票或500元商品抵用券。

▲百貨賣場耶誕燈飾。（圖／三井不動產、大江購物中心提供）

▲百貨賣場耶誕燈飾。（圖／三井不動產、大江購物中心提供）

▲夜晚也有美麗燈飾造景。

位於桃園市青埔商圈的大江購物中心，今年則以自家門牌號碼501號為發想，特別規劃「501號聖誕市集」，打造的聖誕市集以歐洲小木屋造型店鋪，結合烘焙甜點、巧克力及特調熱紅酒等市集美食，包括法國甜點「樂路樂得」、藍帶學院認證麵包「M PAIN」、世界巧克力大賽金牌「Cona’s妮娜巧克力」等20家網路超人氣名店都進駐，市集內APP卡友會員消費單筆滿501元，達到三筆消費即可獲得電子現金券100元。

▲百貨賣場耶誕燈飾。（圖／三井不動產、大江購物中心提供）

▲百貨賣場耶誕燈飾。（圖／三井不動產、大江購物中心提供）

▲大江購物中心佈置起耶誕小城，還邀請話題甜點店進駐，美美異國風也能拍一波。

星巴克耶誕立體馬克杯太可愛！台灣11／4開賣　刺蝟、鱷魚通通有

全台最強「星巴克打卡店」是這間！明年衝500家店 

美國「國民萬用鍋」登台　煮飯燉肉做優格全都會　超平價3700元有找

關鍵字：

三井, 大江, 巨城, 耶誕, 聖誕, 造景, 燈飾, 拍照, 打卡
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

ET Fashion

推薦閱讀

讓人翻白眼「超難搞」星座Top 3 ！　處女才第三、雙子變臉最快

讓人翻白眼「超難搞」星座Top 3 ！　處女才第三、雙子變臉最快

韓素希斷了狂野長捲髮　新短髮清晰曝光再度印證「小宋慧喬」封號

韓素希斷了狂野長捲髮　新短髮清晰曝光再度印證「小宋慧喬」封號

《后翼棄兵》被封零負評！14句經典台詞告訴你「人生如棋，棋如人生」

《后翼棄兵》被封零負評！14句經典台詞告訴你「人生如棋，棋如人生」

羽絨衣也能展現螞蟻腰！學李多熙用皮帶束出好身材 營養師曝喝水「最佳時刻表」！每日6大時段　防細紋吃肥還能消疲憊 朴敏英纖腰翹臀迷死人　火辣曲線這樣練 金裕貞濕髪露香肩轉大人！　撞衫Tiffany「更猛穿法」性感度輸了 想剪短髮快看6款大勢範本！依臉型挑選捲度　顯嫩又能修出V線條 最強放閃照！70歲夫妻檔「情侶穿搭」爆紅　用色系曬恩愛才是王道 隋棠被婆婆當女神　「希望整場歐米茄都送她」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面