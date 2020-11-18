熱帶耶誕節、閃亮燈飾好好拍！　節慶打卡照現在開始預備備

▲三井Outlet推出耶誕燈飾，以熱帶風情帶出輕鬆氛圍。（圖／三井不動產、大江購物中心提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著時序進入11月下半，許多百貨賣場也開始推出耶誕氣息滿滿的特殊佈置，在歲末準備好心情過節，不妨在逛街購買準備給家人朋友禮物之時，順便也來搜集一下美美節慶打卡照，三井Outlet在林口與台中港推出以「熱帶聖誕節」為主題的場景佈置，其中夜晚燈飾美美的，還有可愛的恐龍造景，還不快為手機相簿補一波！

▲美麗的燈海適合照片補一波。

三井MITSUI OUTLET PARK有別於傳統以雪花、麋鹿、雪橇、聖誕老人等元素營造的耶誕氛圍，今年特別以「點燃熱情冬日旅程」為概念，以南方熱帶島嶼打造可愛造景，林口店結合可愛的熱帶水果鳥，打造充滿逗趣氛圍的渡假島，每個角色看起來都很討喜；台中港店則結合呆萌的戽斗恐龍，讓來訪民眾展開叢林探險。

▲林口店用可愛的熱帶動物做裝飾，巨型尺寸看起來好威風。

▲台中港店的巨型恐龍，讓人有探險史前叢林的感覺。

此外，兩間店共同祭出主題秘境小島，還有佈置各式耶誕浪漫燈飾，不論親子、情侶、閨蜜或一群好友，任何姿勢都好拍，從即起至2021／2／26期間耶誕裝飾、聖誕燈飾合照，並上傳Instagram加上指定Hashtag，還可抽威秀電影票或500元商品抵用券。

▲夜晚也有美麗燈飾造景。

位於桃園市青埔商圈的大江購物中心，今年則以自家門牌號碼501號為發想，特別規劃「501號聖誕市集」，打造的聖誕市集以歐洲小木屋造型店鋪，結合烘焙甜點、巧克力及特調熱紅酒等市集美食，包括法國甜點「樂路樂得」、藍帶學院認證麵包「M PAIN」、世界巧克力大賽金牌「Cona’s妮娜巧克力」等20家網路超人氣名店都進駐，市集內APP卡友會員消費單筆滿501元，達到三筆消費即可獲得電子現金券100元。

▲大江購物中心佈置起耶誕小城，還邀請話題甜點店進駐，美美異國風也能拍一波。

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