【奧斯塔羅】戀愛中的你容易爭執的點是？

奧斯老師常說

戀愛時的爭執實屬正常

畢竟來自不同的生活環境與背景

多少有點價值觀的落差

所以今天就和奧斯老師來看看

戀愛中的你容易爭執的點是？

＜＜直覺選一張牌＞＞



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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說你大概最討厭別人跟你講道理或是長篇大論了，畢竟這組牌多半代表的是理性以及碎念！所以不難發現你在感情中和另一半相處，最討厭對方對你長篇大論或是說上一大堆大道理，有時候你和另一半抱怨生活或是抱怨工作甚至朋友，只是希望另一半跟你一起抱怨或是跟你一起念上幾句，或是遇到問題跟狀況時，可以跟另一半好好的發洩一下，但要是另一半反而幫你分析問題跟你探討問題，或是希望你可以思考一下你是否有什麼問題，你好像就會覺得很煩覺得另一半不識抬舉。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說你最討厭的就是光說不練，這樣的牌組多半代表的是懶惰與空口白話！對你來說遇到事情遇到狀況或是兩個人在感情中的一些摩擦，你不會是那種擺爛到底就是要對方改變的人，你會覺得兩個人都需要一些調整或是包容，但要是對方答應改變或是自己許下些承諾，但卻只是說說的，你剛開始可能不會說上什麼，只會默默地觀察。但要是事情一再發生，對方說要改的說要調整的，卻始終只是嘴巴說說，你反而就受不了，會覺得要是不想改不想調整，那就乾脆不要答應你。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說你好像就比較喜歡積極上進的對象，有些人可能會覺得另一半穩定平穩就好，但你好像不是如此，畢竟這組牌的你對於自己的生活或是未來都有許多的規劃！你不是那種傻傻過日子或是得過且過的人，對於生活或是目標都有許多的想法，但要是另一半是那種愛擺爛或是對生活不是太積極，覺得生活就是過得開心就好，不用想太多或是規劃太多未來，你好像就不太能夠接受。但偏偏這樣的狀況有時就會和另一半有些爭執狀況的出現，奧斯老師會建議你要多注意。

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選擇到這組朋友，奧斯老師要說你最在意的就是另一半的交友關係或是和異性之間的互動，你會覺得當你是有另一半的人，就應該和異性或是其他對象保持距離。你不是那種覺得另一半可以交上太多莫名其妙朋友或是有踰矩動作的人，或是太過信任另一半的人。當然不是說你愛吃醋或是愛管另一半人際關係，而是你會希望彼此對於這段伴侶關係要再更尊重一點，有些事情應該是另一半自己要知道懂得分寸的拿捏，不是在你發現後起上爭執，才知道或才願意調整的人。

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