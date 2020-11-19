【奧斯塔羅】曖昧對象目前對你的想法是？

有時曖昧雖然美好

但面對曖昧不行的狀況

這對象內心究竟在想些什麼呢？

如果你目前也有挺曖昧的對象

那就和奧斯老師一起來看看

這曖昧對象的想法是？

＜＜直覺選一張牌＞>



牌l



選擇到這組牌的朋友，目前若是有正曖昧中的對象，奧斯老師會建議你可以積極一點，畢竟這樣的牌組多半代表的是情感與好感！所以不得不說這對象對你的確是挺有好感的，內心也覺得你是個不錯的對象，只是面對這段關係還不敢積極的做表態，所以奧斯老師會建議你，如果目前和曖昧對象的相處狀況還不錯，或是兩個人的確是挺曖昧，那麼可以適時的主動一些，當然不是要你主動告白，只是在兩個人相處時或對方表現動作時，可以多給對方一點回饋也可以適時的讓對方知道你的心意，那就更有機會可以走出目前的曖昧朝向情侶發展。

牌ll



選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說你和目前的曖昧對象挺曖昧的，奧斯老師會建議你靜觀其變不要有太多的動作，因為這牌組多半代表的是友情與相處愉快！所以不得不說這對象對於你們之間的關係，是感覺到挺愉快也覺得相處起來還不錯，但因為這組牌的涵義畢竟有著友情朋友，所以對方好像只把你定義為朋友之間的相處，對於你可能有稍稍踰矩朋友之間的動作，但話歸內心，這對象目前好像也只是想跟你當上不錯的朋友，或是不排斥朝情侶的方向發展，但就目前看起來，這對象好像還沒有考慮到這邊。

牌lll

選擇到這組牌的朋友，奧斯老師建議你要多觀察一下這對象，因為這牌組多半代表的是過去關係或是情感傷害！所以對於新感情的開始或是要踏入一段新的關係好像有點躊躇或是有點怕怕的，有一部分原因來自過去情感的影響，所以奧斯老師會建議你多嘗試了解一下這對象對於情感的想法或是和這對象聊聊過去感情曾經發生過的事情，嘗試往這個方向去處理或是調整，才能有更高的機會可以朝情侶的方向前進。所以目前的你可別有太大的動作，先嘗試了解對象的情感想法，反而更加的重要。

牌lV



選擇到這組牌的朋友，要和這對象在一起，可能答案就會讓你比較失望，畢竟這樣的牌組多半代表的是觀察與觀望！所以這位曖昧對象對於要和你發展感情，目前看起來意願好像還沒有這麼強烈，對於兩人之間的感情好像也沒有太多的想法，當然也許只是還在觀察你們兩個人到底適不適合或是有沒有未來？因此奧斯老師反而會建議你，可以嘗試主動了解一下這對象對於另一半的想法是什麼或是對於另一半的條件有什麼想法，朝這個方向去努力看看，比較有機會增加你和這對象在一起的機會。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜