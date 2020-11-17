「走路人」秋冬改走太空風格更潮了　PORTER 20週年限定紅白酒成亮點

記者王則絲／台北報導

包袋品牌PORTER INTERNATIONAL於今年登場的新支線品牌ADV_LABEL（簡稱ADV_），繼春夏帶來首波科技、未來感的服裝與包款系列，與低調穩重的主線做出區別，本季秋冬則以「SPACE RACE太空競技」為主題，以太空元素為靈感出發，並強調新、舊之間的碰撞。另一亮點為PORTER INTERNATIONAL與寶格麗（BVLGARI）第三代繼承人創辦之酒莊所推出的「20週年紀念聯名紅白酒」，雖不對外販售，但民眾仍有機會能品嚐到。

▲ADV_推出全新秋冬系列。（圖／品牌提供）



今年才問世的支線品牌ADV_將PORTER INTERNATIONAL招牌的行李伕「走路人」LOGO轉化為以幾何圖形構成的可愛圖案，與帶有街頭未來感的風格相呼應，於今（17日）舉辦的秋冬新品鑑賞會上以「New Combo,Old Elements新、舊元素的重構」為主題，店內寬敞的空間裡透過太空元素的陳列點綴，讓人彷彿置身某種「異世界」。

▲ADV_今年秋冬以「SPACE RACE」為主題。（圖／品牌提供）



ADV_秋冬新品包括鋪棉系列，手工車縫方式使表面更平滑，加入了領子、俐落剪裁的設計，讓整體多了一分都會休閒的風格，同樣手法也運用於帽子、圍巾上；致敬經典的棉襖系列採用棉質牛仔布底質感大加分，並以特殊包邊處理，讓外套可正、反兩面穿，頗富玩味。此外，還有日系風格的襯衫系列、工裝系列，特別注重質料、剪裁以及功能性。

▲鋪棉、棉襖系列。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



▲斜紋棉質工裝系列。（圖／品牌提供）



而本季焦點包款非「OFFSITE」系列莫屬，運用太空感配色來呼應主題，跳色設計與顯眼的滾邊則增添俏皮感，共推出肩背包、腰包和後背包，中性風格不分男、女皆可駕馭。

▲「OFFSITE」包款系列。（圖／記者王則絲攝）



於PORTER INTERNATIONAL創立20週年之際，特別與精品寶格麗（BVLGARI）第三代繼承人Paolo Bulgari和兒子Giovanni Bulgari共同創立的Podernuovo a Palazzone酒莊合作，推出4款「20週年紀念聯名紅白酒」，雖然並不對外直接販售，但是憑消費滿NT＄5,500發票即有機會入住台北晶華獨家合作的雙人套房，房內將提供此款聯名紅白酒。（活動時間：11／21～12／13）

▲民眾也有機會能夠品嚐到PORTER INTERNATIONAL 20週年紀念紅白酒。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）



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