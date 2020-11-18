京站周年慶今開跑！搶貨前必讀　女鞋女裝最適合衝這波

▲京站2020周年慶開跑祭出萬雙女鞋990元均一價。（圖／京站提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著百貨周年慶陸續在11月底劃下尾聲，主戰場轉移到台北車站商圈，主力特色主打年輕族群，京站時尚廣場周年慶優惠今（11／18）開跑，推旗下最強的日系女裝服飾萬件下殺6折起，此外針對萬雙女鞋，也有990元均一價特賣，新光三越站前店周慶仍火熱，把握時機最後再來搶一波！

京站時尚廣場11／18至11／22 全館滿3800送500

京站周年慶首5日祭出高回饋，卡友只要下載APP，全館消費滿3,800元，從11／18至11／22期間，即回饋500元抵用券；3C、家電單筆消費滿1萬元，就送1,000元抵用券，刷富邦J卡消費滿7,600元送800元抵用券。除台北店外，小碧潭店也同步加碼，生活選物滿5,000元送500元抵用券；3C家店消費滿1萬元送500元抵用券。

▲COEN 11／18至12／2前新品全面8折，單筆消費滿3000元贈coen bear保溫瓶。（圖／京站提供）

新光三越站前店11／12至11／25 全館單筆滿2000送200

新光三越台北站前店周年慶漂亮收尾，創下周慶史上自家全館最低回饋門檻，全館消費單筆滿2,000元送200元，誠意十足，不用費心買到滿額，真的隨便買就有回饋，從11／12至11／25推出全館、化妝品單筆消費滿2,000元送200元抵用券；大家電、法雅客、iStore單筆滿1萬元送500元抵用券，首7日11／12至11／18會員可享單筆滿萬送1,000元抵用券。

▲新光三越站前店周年慶加碼，20間品牌女大衣均一價2000元。（圖／新光三越提供）

遠百桃園11／11至11／25 服飾單筆滿3000送300

遠百桃園店從11／11至11／25期間，服飾單筆滿3,000元送300元抵用券、首12日百貨APP服飾消費滿6,000元送800元抵用券；首8日保健器材消費滿5,000元送500元抵用券；大家電消費滿1萬元送1,000元抵用券。

台南大遠百成功店11／18至12／2 家電滿6萬加送1千

台南大遠百從18／11至12／2期間，服飾單筆滿3,000元送300元抵用券、11／29前百貨APP服飾消費滿6,000元送800元抵用券；首8日保健器材消費滿5,000元送500元抵用券；大家電消費滿1萬元送1,000元抵用券、家用家電當日滿6萬元加送1,000元抵用券。

高雄大遠百11／11至11／25 大家電滿萬送千

高雄大遠百從11／11至11／25期間，服飾單筆滿3,000元送300元抵用券、11／25前百貨APP服飾消費滿6,000元送800元抵用券；首8日保健器材消費滿5,000元送500元抵用券；大家電消費滿1萬元送1,000元抵用券、家用家電當日滿6萬元加送1,000元抵用券。

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