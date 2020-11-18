fb ig video ETtoday search mobile

京站周年慶今開跑！搶貨前必讀　女鞋女裝最適合衝這波

>

▲京站2020周年慶。（圖／京站提供）

▲京站2020周年慶開跑祭出萬雙女鞋990元均一價。（圖／京站提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著百貨周年慶陸續在11月底劃下尾聲，主戰場轉移到台北車站商圈，主力特色主打年輕族群，京站時尚廣場周年慶優惠今（11／18）開跑，推旗下最強的日系女裝服飾萬件下殺6折起，此外針對萬雙女鞋，也有990元均一價特賣，新光三越站前店周慶仍火熱，把握時機最後再來搶一波！

京站時尚廣場11／18至11／22　全館滿3800送500
京站周年慶首5日祭出高回饋，卡友只要下載APP，全館消費滿3,800元，從11／18至11／22期間，即回饋500元抵用券；3C、家電單筆消費滿1萬元，就送1,000元抵用券，刷富邦J卡消費滿7,600元送800元抵用券。除台北店外，小碧潭店也同步加碼，生活選物滿5,000元送500元抵用券；3C家店消費滿1萬元送500元抵用券。

▲京站周年慶單品。（圖／京站提供）

▲COEN 11／18至12／2前新品全面8折，單筆消費滿3000元贈coen bear保溫瓶。（圖／京站提供）

新光三越站前店11／12至11／25　全館單筆滿2000送200
新光三越台北站前店周年慶漂亮收尾，創下周慶史上自家全館最低回饋門檻，全館消費單筆滿2,000元送200元，誠意十足，不用費心買到滿額，真的隨便買就有回饋，從11／12至11／25推出全館、化妝品單筆消費滿2,000元送200元抵用券；大家電、法雅客、iStore單筆滿1萬元送500元抵用券，首7日11／12至11／18會員可享單筆滿萬送1,000元抵用券。

▲新光三越站前店周年慶加碼。（圖／新光三越提供）

▲新光三越站前店周年慶加碼，20間品牌女大衣均一價2000元。（圖／新光三越提供）

遠百桃園11／11至11／25　服飾單筆滿3000送300
遠百桃園店從11／11至11／25期間，服飾單筆滿3,000元送300元抵用券、首12日百貨APP服飾消費滿6,000元送800元抵用券；首8日保健器材消費滿5,000元送500元抵用券；大家電消費滿1萬元送1,000元抵用券。

台南大遠百成功店11／18至12／2　家電滿6萬加送1千
台南大遠百從18／11至12／2期間，服飾單筆滿3,000元送300元抵用券、11／29前百貨APP服飾消費滿6,000元送800元抵用券；首8日保健器材消費滿5,000元送500元抵用券；大家電消費滿1萬元送1,000元抵用券、家用家電當日滿6萬元加送1,000元抵用券。

高雄大遠百11／11至11／25　大家電滿萬送千
高雄大遠百從11／11至11／25期間，服飾單筆滿3,000元送300元抵用券、11／25前百貨APP服飾消費滿6,000元送800元抵用券；首8日保健器材消費滿5,000元送500元抵用券；大家電消費滿1萬元送1,000元抵用券、家用家電當日滿6萬元加送1,000元抵用券。

星巴克耶誕立體馬克杯太可愛！台灣11／4開賣　刺蝟、鱷魚通通有

全台最強「星巴克打卡店」是這間！明年衝500家店 

美國「國民萬用鍋」登台　煮飯燉肉做優格全都會　超平價3700元有找

關鍵字：

京站, 台北車站, 百貨, 週年慶, 周慶, 週慶, 周年慶
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

ET Fashion

推薦閱讀

讓人翻白眼「超難搞」星座Top 3 ！　處女才第三、雙子變臉最快

讓人翻白眼「超難搞」星座Top 3 ！　處女才第三、雙子變臉最快

韓素希斷了狂野長捲髮　新短髮清晰曝光再度應證「小宋慧喬」封號

韓素希斷了狂野長捲髮　新短髮清晰曝光再度應證「小宋慧喬」封號

《后翼棄兵》被封零負評！14句經典台詞告訴你「人生如棋，棋如人生」

《后翼棄兵》被封零負評！14句經典台詞告訴你「人生如棋，棋如人生」

營養師曝喝水「最佳時刻表」！每日6大時段　防細紋吃肥還能消疲憊 羽絨衣也能展現螞蟻腰！學李多熙用皮帶束出好身材 朴敏英纖腰翹臀迷死人　火辣曲線這樣練 最強放閃照！70歲夫妻檔「情侶穿搭」爆紅　用色系曬恩愛才是王道 金裕貞濕髪露香肩轉大人！　撞衫Tiffany「更猛穿法」性感度輸了 隋棠被婆婆當女神　「希望整場歐米茄都送她」 潤娥剪了激短髮「Ω」形狀與太妍相撞　超高顏值的PK誰更仙？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面