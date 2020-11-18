高顏值家電SMEG推出「史努比小冰箱」　放在家裡巨可愛粉絲秒尖叫！

▲家電品牌SMEG推出史努比70週年限定紀念版小冰箱。（圖／翻攝自IG@smegitalia，以下同）



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國際知名的義大利家電品牌SMEG以簡約質感系的美學設計著名，圓弧造型、擁有多種顏色選擇的冰箱是其招牌商品之一，近日官方釋出最新聯名企劃，找來今年逢70大壽的《PEANUTS》史努比合作推出一款「小型冰箱」，將史努比躺在屋頂上的經典畫面印上冰箱，讓粉絲們一秒尖叫！

▲SMEG將史努比最經典的畫面印製於聯名款冰箱上，可愛爆棚。



今年迎接70歲大壽的史努比非常忙碌，全球跑透透到處與各式品牌聯名合作，連家電也不放過，帶著糊塗塌客一起躍上了家電品牌SMEG的招牌小型冰箱，聯名款採用型號是FAB10，為單門式的小冰箱，高一公尺寬54公分，適合在外的租屋族、情侶同居、獨居或是辦公室使用，這回的SMEG X PEANUTS的70週年紀念款聯名冰箱，全球僅提供70台，定價為1,299英鎊（約台幣NT＄49,136），在SMEG店內獨家販售，台灣的朋友可能得找歐洲代購幫忙。

SMEG所囊括的居家家電品項應有盡有，除了最知名的冰箱之外，從大型的爐具、廚具、洗衣機到現代婦女最愛的小家電，如麵包機、攪拌打發機、咖啡機、熱水壺、果汁機、榨汁機⋯⋯等都有提供，簡單、質感的外型與傳統家電做出區別，因此特別受到年輕女孩們的喜愛，每個品項都有非常多的配色可以選擇，尤其是清新的馬卡龍色系，讓小家電瞬間變得可愛萬分，在家中擺上一整套既美觀又實用，逼人剁手。

▲SMEG的家電提供多種少女心的「馬卡龍色系」選擇。



在史努比70歲的這一年，出現了非常大量的合作周邊，與PEANUTS家族合作過不只一兩次的UNIQLO，也趁著秋冬季節來臨之際，與史努比聯名推出「毛毛」家居服系列，除了保暖的絨毛睡衣、睡褲之外，還有絨毛拖鞋、保暖褲、毛襪，讓史努比控們完全失心瘋。

▲UNIQLO X PEANUTS 秋冬家居系列。（圖／翻攝自官網）

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