肉肉惹人愛！交往微胖女友「5大好處」，竟能增加10倍幸福感

▲微微肉感的深田恭子，是日本藝能界的超強發電機。（圖／翻攝自IG/kyokofukada_official）

編輯/ Lily

減重是女生一生志業，大家總是追求「再瘦一些」，但或許在男生眼裡並不這麼想，認為有點肉肉的女生反而可愛，國外研究更顯示和微胖女生交往能讓對方增進10倍幸福感，集結男生的真心話和數據顯示，結交微肉的女友，有以下5大好處。

所謂的微胖究竟是多胖呢？早先有日本網友有為微胖下定義，所謂的微胖並不是真的很胖，正確來說應該是身體有肉，卻能看到鎖骨，手臂和大腿有肉，但仍然有曲線。應該就像是我們印象中的健美女生，有點肉卻又不失線條。整體來說，擁有微肉女友有以下5大好處，所以說女生別瘦過頭，有點肉肉反而更受歡迎呢！

#吃東西的時候有人陪

微胖女生以享受美食為樂，願意和男友一起大吃大喝也不怕胖，男生再也不用幫女友解決吃不下的東西，有一位吃貨女友一起共享，吃起來更香。

#容易親近

有時候太瘦的女生會給別人距離感，相對來說有點肉肉的，看起來較可愛，也會比較平易近人，只要看到都會想要和她當朋友。

#抱起來好舒服

許多男生都認為有點肉的女生，抱起來特別舒服，尤其在即將變冷的冬天，抱起來超溫暖。比起骨感，肚子肉肉或是大腿肉肉的女生看起來更可愛。

#幸福感增加10倍

墨西哥曾有一項研究調查顯示，微胖女生較容易被滿足，男生無須花太多心力取悅就能達到滿滿成就，在一起相處愉快，外人想破壞都分不開。

#性格樂觀

人家都說愛笑的女生，運氣不會太差，曾有研究顯示，微胖女生大多數性格樂天，也懂得自娛娛人，身材不會是她們的痛處，反而很會欣賞自己的優點呢！

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