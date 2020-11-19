風・Luxury／這個座鐘要百萬！　機芯零死角看光光

▲Hublot MECA-10十日鍊座鐘（右）與 Big Bang Meca-10 腕錶。（圖／Hublot提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年全球受新冠肺炎疫情影響，人們減少外出，開始構思如何讓家更舒服，生活精品意外翻紅，座鐘即是能為居家空間添新意的精品，又兼具實用功能，讓瑞士名錶Hublot（宇舶錶）也投入設計，有趣的是將原本裝載於腕錶的MECA-10十日鍊機芯放大4倍，推出要價1,472,000元的MECA-10十日鍊座鐘，機械結構從任一角度欣賞都一覽無遺。

▲Hublot MECA-10十日鍊座鐘精鋼款，1,472,000元。



Hublot於2016年推出自製MECA-10十日鍊機芯，裝載於Big Bang Meca 10腕錶系列中，今年初將圓型機芯改造成酒桶外型，推出Spirit of Big Bang Meca 10腕錶，年底再給錶迷驚喜，把機芯放大了，成為尺寸195.7mmx 181mm的MECA-10十日鍊座鐘的機芯，由432枚零件組成並具雙發條盒，鐘面6時位置顯示動力儲存，而位於3時位置的立體刻紋錶冠採用橡膠塗層，讓手動上鍊時更順手。

▲Hublot MECA-10十日鍊座鐘背面與側面都能欣賞機械結構。



選擇頂級座鐘可將居家裝潢風格列入考量，Hublot此款新作的開放式結構設計，盡顯微型機械之美，屬於具前衛科技感的款式；而海瑞溫斯頓（Harry Winston）則以華麗設計取勝，甫於台灣亮相的Ultimate Quadri Tourbillon珠寶時計，不僅可作為懷錶，品牌也特別設計猶如紐約第五大道旗艦店招牌的拱門造型穹形座架，懸掛其上，成為超奢華的千萬座鐘。

▲海瑞溫斯頓Ultimate Quadri Tourbillon頂級珠寶時計可作為座鐘，約26,940,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供）



海瑞溫斯頓Ultimate Quadri Tourbillon的座架為藍色砂金石材質，並由18K白金展現鑽石光芒放射的線條，穹頂鑲嵌18顆長階梯型切工的鑽石，當然最炫目的仍是淺藍色鈦質拱形橋板下旋轉的陀飛輪裝置，座架頂部有一顆藍色砂金石按鈕，按下即可取下錶殼作為懷錶，靈活多功能的設計增添賞玩樂趣。

▲海瑞溫斯頓Ultimate Quadri Tourbillon亦是懷錶。

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