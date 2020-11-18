日本男生最愛「女生瀏海排行榜」公開　第1名讓人超意外

▲挑選瀏海請依照本身臉型條件，不需要盲目跟隨流行。（圖／翻攝自IG/ryo_hair）

編輯 / Lily

最近想要換個髮型嗎？日本網站《Mynavi Woman》，日前向22-39歲男性進行調查，請他們挑選最喜歡女生留哪種瀏海，結果出乎意料，空氣瀏海沒上榜，第一名的旁分卻遙遙領先，男生果然是特別的生物啊！以下數據不妨當作參考吧！

第5名 眉上瀏海

換上眉上瀏海整個時髦度激增，但部分男生可是不領情，他們覺得太時尚的瀏海容易給人距離感。髮型師也建議寬額頭女生最好避免，若是真的要剪也不要剪太齊，建議搭配造型夾做出一些鬆度會比較修飾臉型。

第4名 中分瀏海

中分瀏海給人一種知性感，帶有一點點成熟大姊姊味道，想要把瀏海留長時，也很適合變換成中分，顴骨較明顯的女生，也可將瀏海剪到眼下一些長度，中分就能修飾過高顴骨，還能凸顯下巴線條呢！

第3名 妹妹頭

這種齊瀏海會讓女生看起來更可愛，部分男生表示，這種髮型讓人忍不住想要疼愛，髮型師建議齊瀏海的長度最好在眉下最修飾，但這個髮型要顧好，定期修剪是必要的，女孩們千萬不能懶。

第2名 露出額頭

女生若是額頭漂亮的話，不妨大膽露出吧！有的男生認為露出額頭的女生很自然不做作，而且看起來特別清爽。

第1名 自然旁分

對男生而言，自然旁分讓人最難以抵擋，只要順著髮流，輕輕將旁邊一撥，看起來就特別溫柔，而這樣的旁分，無論是把頭髮全部放下，又或是將頭髮全部收起，都非常適合。

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