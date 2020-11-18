fb ig video ETtoday search mobile

換季必學！秋冬頭皮「養護3步驟」，打造健康頭皮環境

>

▲▼換季必學！秋冬頭皮「養護3步驟」 。（圖／翻攝自IG/hairrituelbysisley、aveda_jp）

▲正確對待頭皮，才能養出一頭豐盈髮絲。（圖／翻攝自IG/hairrituelbysislsy、aveda_jp）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

秋冬換季來臨，肌膚狀況也跟著拉警報，頭皮困擾如影隨行！不只臉部需要保養，與臉部同一張肌膚的頭皮養護更不可少。健康的頭皮環境，源自於頭皮基底養護及淨化保養，做好基底養護，不怕換季侵襲。

▲▼換季必學！秋冬頭皮「養護3步驟」 。（圖／品牌提供）

▲艾瑪絲 5α捷利爾頭皮淨化液，260ml，350元。

在溫差季節變換之際，常見頭皮乾癢、頭皮屑、換季掉髮、髮肌乾燥等頭皮問題，若使用不當的洗髮產品或頭皮清潔不完全，可能使固態油脂堆積影響頭皮健康，因此做好基底頭皮浄化防護，從根本解決頭皮困擾，才是換季保養的不二法門。
季節交替首重油水平衡、舒緩頭皮不適、預防落髮視為首當要務，並選擇溫和植萃的洗髮精做適度的頭皮潔淨。

▲▼賦活重生深層潔淨髮精露 。（圖／品牌提供）

▲Hair Rituel 賦活重生豐盈洗髮精，2,300元。

接著進行洗髮第二道程序，可搭配透明單效洗髮精進行頭皮潔淨，有頭皮出油困擾且頭髮扁塌稀疏者，建議選擇搭配豐盈洗髮精，以多重植萃清爽配方強健豐盈髮絲，提升頭皮防護及強健髮根、調理油脂分泌。

▲AVEDA 蘊活菁華滋養液，150ml，2,600元。

最後在完成頭皮潔淨後，將頭皮吹整全乾並將髮絲撥區分線，均勻噴上養髮精華液，維持頭皮舒爽感、揮別油頭異味，以指腹輕柔按摩頭皮吸收，髮根清爽不油膩，完整養護程序打造頭皮淨化健康，溫和清爽迎接換季過渡期。

►南韓美女KOL教你「洗髮不掉髮」　原來把頭髮搓乾最傷！

關鍵字：

頭皮, 養護, 換季
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

ET Fashion

推薦閱讀

讓人翻白眼「超難搞」星座Top 3 ！　處女才第三、雙子變臉最快

讓人翻白眼「超難搞」星座Top 3 ！　處女才第三、雙子變臉最快

韓素希斷了狂野長捲髮　新短髮清晰曝光再度應證「小宋慧喬」封號

韓素希斷了狂野長捲髮　新短髮清晰曝光再度應證「小宋慧喬」封號

《后翼棄兵》被封零負評！14句經典台詞告訴你「人生如棋，棋如人生」

《后翼棄兵》被封零負評！14句經典台詞告訴你「人生如棋，棋如人生」

營養師曝喝水「最佳時刻表」！每日6大時段　防細紋吃肥還能消疲憊 羽絨衣也能展現螞蟻腰！學李多熙用皮帶束出好身材 朴敏英纖腰翹臀迷死人　火辣曲線這樣練 金裕貞濕髪露香肩轉大人！　撞衫Tiffany「更猛穿法」性感度輸了 最強放閃照！70歲夫妻檔「情侶穿搭」爆紅　用色系曬恩愛才是王道 隋棠被婆婆當女神　「希望整場歐米茄都送她」 潤娥剪了激短髮「Ω」形狀與太妍相撞　超高顏值的PK誰更仙？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面