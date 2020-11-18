換季必學！秋冬頭皮「養護3步驟」，打造健康頭皮環境

▲正確對待頭皮，才能養出一頭豐盈髮絲。（圖／翻攝自IG/hairrituelbysislsy、aveda_jp）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

秋冬換季來臨，肌膚狀況也跟著拉警報，頭皮困擾如影隨行！不只臉部需要保養，與臉部同一張肌膚的頭皮養護更不可少。健康的頭皮環境，源自於頭皮基底養護及淨化保養，做好基底養護，不怕換季侵襲。

▲艾瑪絲 5α捷利爾頭皮淨化液，260ml，350元。

在溫差季節變換之際，常見頭皮乾癢、頭皮屑、換季掉髮、髮肌乾燥等頭皮問題，若使用不當的洗髮產品或頭皮清潔不完全，可能使固態油脂堆積影響頭皮健康，因此做好基底頭皮浄化防護，從根本解決頭皮困擾，才是換季保養的不二法門。

季節交替首重油水平衡、舒緩頭皮不適、預防落髮視為首當要務，並選擇溫和植萃的洗髮精做適度的頭皮潔淨。

▲Hair Rituel 賦活重生豐盈洗髮精，2,300元。

接著進行洗髮第二道程序，可搭配透明單效洗髮精進行頭皮潔淨，有頭皮出油困擾且頭髮扁塌稀疏者，建議選擇搭配豐盈洗髮精，以多重植萃清爽配方強健豐盈髮絲，提升頭皮防護及強健髮根、調理油脂分泌。

▲AVEDA 蘊活菁華滋養液，150ml，2,600元。

最後在完成頭皮潔淨後，將頭皮吹整全乾並將髮絲撥區分線，均勻噴上養髮精華液，維持頭皮舒爽感、揮別油頭異味，以指腹輕柔按摩頭皮吸收，髮根清爽不油膩，完整養護程序打造頭皮淨化健康，溫和清爽迎接換季過渡期。

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