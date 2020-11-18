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明年日內瓦實體錶展取消！　疫情不樂觀改線上展

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▲▼ 鐘錶與奇蹟Watches & wonders 。（圖／watchesandwonders IG）

▲W&W錶展宣布2021取消實體展覽，改以線上發表方式進行。（圖／翻攝watchesandwonders IG，）

記者陳雅韻／綜合報導

新冠肺炎疫情尚未看見暫歇的曙光，瑞士Watches & Wonders（鐘錶與奇蹟，簡稱W&W）主辦單位不得不宣布，將停辦原定於2021年4月7日至13日在日內瓦舉辦的實體錶展，參展品牌包括卡地亞（Cartier）、伯爵（PIAGET）、百達翡麗（Patek Philippe）、香奈兒（CHANEL）等多達50個品牌將全面改為線上數位錶展。

▲▼ 鐘錶與奇蹟Watches & wonders 。（圖／watchesandwonders IG）

▲W&W今年於上海舉辦實體錶展。

今年受新冠肺炎衝擊，前身為SIHH日內瓦高級鐘錶展的W&W錶展與百年錶展BASELWORLD巴塞爾錶展雙雙停辦，W&W直接轉為線上錶展，讓全球媒體、買家、錶迷能一同欣賞新作，但腕錶畢竟是需要親自觸摸、感受手感的精品，品牌仍採巡迴新錶的方式，在各市場舉辦小型的鑑賞會，9月時W&W則分別在大陸上海、三亞兩地舉辦實體錶展。

▲▼ 鐘錶與奇蹟Watches & wonders 。（圖／watchesandwonders IG）

▲各參展品牌改為線上錶展，並展開實錶巡迴方式讓買家鑑賞。

由於歐洲疫情再起，在對抗新冠肺炎疫苗研發成功之前，恐怕難以舉辦大型商展，W&W錶展於是宣布暫停2021年實體錶展，全面改為線上錶展，並歡迎更多品牌加入行列，主辦方更樂觀表示舉辦2022年實體錶展的計畫不變，而且預計將是日內瓦有史以來最盛大的錶展。

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關鍵字：

Watches & Wonders, 新冠肺炎, 鐘錶與奇蹟錶展
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