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瘦子同款必敗！4雙「話題神鞋」　NB地震波上腳、猿人迷彩鞋強勢登場

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記者鮑璿安／台北報導

嘻哈男神 E.SO 瘦子成為全台潮流指標，加入運動品牌PUMA代言人後，人氣居高不下，第二波形象照也悄悄公開， 瘦子換上橘色圓領衫，演繹RS-2K復刻跑鞋 ，特殊的異材質拼接設計立刻晉升大勢鞋款，現在《ET FASHION》就來同場加映近期必收的話題神鞋，一次買好買滿！

▲▼PUMA 。（圖／品牌提供）

▲▼PUMA 。（圖／品牌提供）

瘦子加入PUMA代言人後，第二波形象照釋出 。（圖／品牌提供）

瘦子日前晉升運動品牌PUMA代言人，第二波形象照公開仍是引發粉絲廣大迴響，瘦子此次換上螢光珊瑚橘的圓領衫，搭配正式風格的翻領白襯衫，流露穩重氣息，再以黑褲搭配白襪的撞色衝突感出鏡，頓時吸睛不少。

▲▼PUMA 。（圖／品牌提供）

▲▼PUMA 。（圖／品牌提供）

▲▼PUMA 。（圖／品牌提供）

▲瘦子演繹PUMA RS-2K復刻跑鞋， NT$3,980；PUMA Interstellar 系列服飾，11 月 19 日起正式登台發售。（圖／品牌提供）

而腳上的鞋款就是本次主角PUMA RS-2K ，搭載 80 年代 RS （Running System）復刻跑鞋科技，透過多重解構與重塑，以特殊異材質拼接設計及舒適彈力中底科技，再加上純白鞋面以網眼、麂皮及高級皮革拼接而成，以螢光珊瑚橘勾勒亮點。

同場加映

ZX 8000 BAPE x UNDFTD鞋款

▲▼鞋款 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals聯手兩大街頭潮流品牌 BAPE以及Undefeated，於本月再造經典ZX 8000鞋型，NT$5,890 。（圖／品牌提供）

adidas Originals聯手兩大街頭潮流品牌 BAPE以及Undefeated，於本月再造經典ZX 8000鞋型，以BAPE具代表性的迷彩圖紋為設計主軸，全新ZX 8000 BAPE x UNDFTD鞋款以尼龍和麂皮材質製作，搭配冬季黑灰色為主色調，除了BAPE標誌性的迷彩元素為鞋面主要印花，鞋側的猿人頭像亦點出BAPE品牌色彩；左右鞋舌上則分別標示了BAPE和UNDEFEATED品牌logo，鞋身更以金色刺繡細節標示，提升收藏價值。

Air Jordan XI Jubilee 以及 Air Jordan XI Adapt

▲▼鞋款 。（圖／品牌提供）

▲ Air Jordan XI Jubilee 將以全尺碼形式於 12 月 12 日進行販售 。（圖／品牌提供）

今年（2020年）剛好是 Air Jordan XI 誕生 25 周年，Jordan Brand 將這一經典鞋型玩出新花樣，推出 Air Jordan XI Jubilee 以及 Air Jordan XI Adapt ，設計師從 AJXI 最初的手稿中汲取靈感，選用金屬銀色來表現 Air Jordan XI Jubilee 的各處細節，包括鞋側面的 Jumpman 標誌、鞋帶孔的 “JORDAN” 字樣、後跟的數字 “23”，以及鞋墊上的數字 “25”。 Air Jordan XI Adapt 則有創新科技的加持，在與鞋款 配對後，Nike Adapt 上便會出現相對應的主題介面，透過此程式，穿著者可自由調節鞋款貼合度，同時也可以選擇自己喜愛的 LED 燈光顏色。

New Balance The Kawhi

▲▼鞋款 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款 。（圖／品牌提供）

▲The Kawhi Seismic以南加州地震波為設計靈感，NT$5,280 。（圖／品牌提供）

The Kawhi Seismic以南加州地震波為設計靈感，全白鞋身在腳踝處加入充滿巧思的震波圖，為此紀念簽約當晚造成的轟動。鞋舌及鞋身注入不規則的多彩色塊，豐富整體視覺，半透明彩色大底呼應著鞋身呈現出的耀眼色澤，展現Kawhi在球場上耀眼奪目的風格。

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關鍵字：

PUMA, 瘦子, RS-2K, 跑鞋, E.SO
fashion.net

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