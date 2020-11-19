Jennie、譚松韻都是「圓長臉」！選對髮型更顯瘦　用瀏海、捲度減齡

很多人其實都會誤認自己的臉型是圓臉，其實很多時候你是「圓長臉」，這種臉型的特點就是有著圓潤的下顎線條，讓臉型看起來相當減齡顯嫩，但是圓潤的下顎線條也會有種圓圓臉感覺。

不過仔細比對臉的長寬，其實下顎線雖然圓潤、但是臉長還是明顯大於臉寬，這就是圓長臉，其實很多明星都是這種臉型，所以看起來雖然很嫩、但是又不到肉肉臉，一起看看這種臉型的推薦髮型，可以讓臉型看起來更加精緻顯瘦。

圓長臉明星1：孫娜恩

推薦髮型：S型瀏海+波浪大捲

娜恩是標準的圓長臉，圓潤的臉型線條讓她看起來更加清純無害、甚至有著圓臉女神的稱號！娜恩幾乎從出道以來就維持這種偏長的S型瀏海，剛好落在顴骨的位置，可以凸顯及修飾顴骨部位、強調臉部線條，修飾過於圓潤的臉型。

另外對於圓潤的下顎線，比起太過於明顯立體的捲度，這種大波浪、或是直髮可以有拉長頭部比例的效果，視覺上會讓臉型看起來更加顯瘦，比長捲髮更推薦！

要修飾圓臉，在頭頂做出蓬鬆感是最重要的，不僅可以拉長臉部，也會顯得比較有造型！綁頭髮時，也可以拉出細碎的碎髮，更加修飾稜角及圓潤的臉型。

圓長臉明星2：BLACKPINK Jennie

推薦髮型：中分長瀏海

BLACKPINK的Jennie有著可愛的圓圓臉，在髮型上也幾乎都會以中分長瀏海來修飾臉型，5:5分線顯得非常chic、很有氣勢！這邊注意她的分線不是直直分下去，像這樣斜斜的分線，可以讓髮根更加蓬鬆、也不會露出太多頭皮，對於髮根比較稀疏的人更推薦！

綁髮的話，Jennie特別注意拉長臉型，即使有瀏海、也會將後腦勺部位刮鬆，在視覺上不僅拉長臉型、也更加有修飾圓臉的效果。

除了往上拉長，往兩側增加份量感，也可以很好的分散視覺焦點、起到修飾圓潤臉型的效果，這種髮型本上就是進可攻退可守、可鹽可甜的髮型。

圓長臉明星3：譚松韻

推薦髮型：空氣瀏海、層次中長髮

《以家人之名》的譚松韻也是有著可愛的圓圓臉，這樣的臉型真的很減齡顯嫩！不同於多數喜歡以長瀏海做修飾，譚松韻特別喜歡微微的空氣瀏海，不僅可以修飾圓潤的臉型、也會更加減齡。

外翹的八字瀏海也很適合圓臉人，髮根處延伸的弧度可以延伸臉長、讓臉看起來更加纖瘦，另外有層次的中長髮可以讓臉的視覺效果拉長，很修飾圓臉以及方臉，讓圓臉的可愛感多了幾分成熟味！

短瀏海的話，則可以像譚松韻一樣斜分、與兩側的鬚鬚銜接，如果將頭髮稍微塞在耳後的話，也可以有甜美的少女感。

文／美人圈 圖／翻攝自weibo@谭松韵seven、IG@jennierubyjane、@marcellasne_、@you_llim

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