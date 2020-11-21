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貝拉哈蒂德全裸只穿紅靴辣翻！親手做49件紮染衣 5分鐘全賣光

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記者王蓁蓁 / 綜合報導

超模Bella Hadid（貝拉哈蒂德）一直以惹火性感的風格深植粉絲們的心，前陣子更是又在IG上大方曬出辣照，全身上下只穿Chrome Hearts紅色長靴，近乎全裸的超突破尺度，她傲人的胸線、螞蟻腰身全都一覽無遺，讓粉絲們邊噴鼻血邊狂讚，短短一天就引來190多萬個愛心。

事實上此篇「裸空」貼文，是為了慶祝貝拉哈蒂德與Chrome Hearts（克羅心）合作的紮染服飾，在5分鐘內就售罄的驚人紀錄，雙方並不是第一次合作，但此次貝拉除了平日模特兒身份，更多了設計師的角色，總共49件搶眼繽紛的紮染衣，全是貝拉一件一件手工製作，再由她親自上陣拍攝宣傳照，以毫無表情、姿勢僵硬的復古芭比模樣俏皮演繹。

時間往前推，貝拉早在幾天前就以幕後花絮的方式Po出一系列她製作紮染衣的模樣，只見她不改火辣風格，胸前只用衣服巧妙地綁住，幾乎包不住的傲人上圍呼之欲出，辣翻粉絲們，下半身雖搭配牛仔長褲，卻同樣沒穿好，解開了褲頭的扣子，大方露出性感螞蟻腰，讓粉絲們忍不住驚嘆：「到哪都像在拍畫報」、「行走模特兒」。 

貝拉也在貼文內提到，長達8個月討論的特別合作，其實是她與Chrome Hearts攜手主持的一場慈善義賣活動，此系列的所有收益將全數捐贈給非營利組織「食物銀行聯盟-賑濟美國」（Feeding America），這暖心的舉動也引來網友們紛紛留言大讚：「人美心也美」、「貝拉是最棒的」！繼首波系列全數售光後，貝拉也讓可愛的芭比娃娃穿上小小紮染衣，宣告將會有第二波系列上市。

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關鍵字：

貝拉哈蒂德, Chrome Hearts, Bella Hadid
fashion.net

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