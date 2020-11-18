韓網必追的5位IG穿搭女神！作為演員知名度不高　私服卻話題滿滿

常常看韓星的SNS，就是有那麼幾位光是看她們穿的衣服就被燒到不行、她穿什麼我都想買，簡直是帶貨王！最近韓網就有幾位新一代的韓星私服穿搭icon，雖然作為演員好像知名度不高、但是私服卻是話題滿滿，一起看看韓網新一代私服女神！

韓網必追女星私服穿搭1：黃勝妍

演員黃勝妍雖然出道超過10年，但是一直不溫不火，最近在韓劇《當我最漂亮的時候》飾演徐鎮的前女友、或是在《Alice》飾演喜歡柳敏赫的室長，多半都是這種配角角色，主演的劇幾乎都是網路劇比較多，但是、小姐姐卻意外在穿搭上闖出一片天，成為韓網上討論必追的明星私服穿搭icon！

勝妍小姐姐十分擅長這種個性混搭甜美的風格，以獨特造型的抽繩長洋裝搭配皮革襯衫，同時保有少女風格、又不失街頭酷妹感，另外搭配奶白色的長靴更是讓穿搭色系更加出挑。

這一套配色以簡單灰色、黑色為主，以大學T搭配短裙帶出少女感，鞋款以長靴搭配，不僅顯瘦遮肉、更可以增加個性感。

氣質的穿搭小姐姐也駕輕就熟，緞面的襯衫搭配牛仔褲、中和女人味，讓緞面襯衫多了一分隨興感，另外搭配與包包同色系的裸色高跟鞋，不論是上班或是約會都很適合。

小姐姐最近愛上的單品就是單車褲！搭配稍微有點oversize的上衣、及同色系的單品搭配，這種單品一般人穿起來就是怪、但在小姐姐身上好像就很合理呢～

韓網必追女星私服穿搭2：車貞媛

車貞媛之前出演過《武法律師》、《當你沉睡時》，大多都是配角的角色、可能很多人還是很陌生，但她可是常常出現在時尚雜誌中，可見她的時尚感絕對不是蓋的，另外她在SNS分享的私服更是被韓網選為私服icon！

仔細看這位車貞媛小姐姐，她的私服飾認真好看、完全就是韓國網拍會有的風格，配色舒服乾淨、風格隨興，難怪她的穿搭會有這麼多人追捧！

車貞媛小姐姐作為私服穿搭icon，她的穿搭色系特別值得學習，清爽、乾淨的色系搭配讓穿搭更有高級感，其中米色調、駝色調都是她常常用來搭配其他重點色系的顏色，不僅襯膚色、還可以讓穿搭色系更加融合。

將上、下半身的穿搭色系拆開，也會顯得很有重點，對穿搭沒想法的話、一定要看看她的穿搭技巧！

韓網必追女星私服穿搭3：裴多彬

裴多彬做為演員代表作也不多，比較有印象的、就是在韓劇《我的ID是江南美人》飾演打扮中性的系學會學姐，另外最近在韓劇《你喜歡布拉姆斯嗎?》飾演女主的好朋友，不過私底下的她，極具個性感的長相、加上有型的率性穿搭，在韓網獲得不少討論度。

之前短髮時期搭配這種中性的穿搭，簡單的用外穿的方式搭配襯衫及牛仔褲，真的適合裴多彬小姐姐的帥氣俐落風格。

另外短髮也可以搭配短裙穿搭，中和率性與甜美的感覺，而且小姐姐這邊以針織背心搭配毛呢短裙，不僅質料上統一、連花紋及色系都有搭配到，接下來秋冬一定是針織的季節、這招一定要學起來。

在色系上，偶爾也可以嘗試這種比較鮮豔、比較挑的色系，像是芥末黃搭配藍色就是不出錯的搭配，有時候格紋一搭不好就會很突兀，小技巧就是從格紋中的顏色去做搭配，這樣穿搭色系更加和諧。

韓網必追女星私服穿搭4：洪智允

演員洪智允也是幾乎都出演韓劇配角角色，比較有話題的，就是在《金秘書為何那樣》中飾演迷戀英俊的模特兒吳芝蘭，在劇中一直不被英俊理睬，之後直接找微笑談判後、反被微笑勸退，不過戲外的智允小姐姐真的是太會穿！

智允小姐姐的穿搭都一種女人味，很像是淘寶會有的穿搭風格，雖然一身西裝搭配、但是又不失女人味及性感氛圍，上班或約會穿都很推薦。

一般人覺得比較難搭配的動物紋，小姐姐簡單的以米白、駝色系去搭配，中和動物紋的強勢感，不僅看起來更加溫柔、也不突兀，動物紋也可以搭配得很素雅。

接下來秋冬也會很實用的穿搭，就是這種高領的針織毛衣，如果外套再有領子、就會有點多餘，小姐姐用無領的短版修身外套做搭配，真的非常顯瘦顯身材，看起來既溫暖又有女人味。

韓網必追女星私服穿搭5：裴允京

最後是這位裴允京小姐姐，以實境戀愛綜藝《Heart Signal》廣為人知，之後也在韓劇《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》中飾演生前是編輯的鬼幽靈樸惠珍，最近在《青春紀錄》中也有客串一個新聞記者的角色。

她的穿搭基本上都比較年輕率性的風格，很像是學生會有的穿搭類型，簡單的搭配卻不失個性感。

連身的花紋洋裝，簡單以卡其色的風衣搭配，隨興又顯得有質感，另外與包包同色系的運動襪靴更增加穿搭細節與層次。

文／美人圈 圖／翻攝自IG@ziyooni、@_yoonkyoung、@b.dabinzzz、@ch_amii、@hwangseungun

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