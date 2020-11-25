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別再只會下半身失蹤！泫雅、Joy教妳用帽T穿出惹火顯瘦「國民女友」風

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記者王蓁蓁／綜合報導

又到了把帽T從衣櫃翻出來穿的季節，溫暖又有型的帽T，早已是近年時尚圈秋冬呼聲最高的單品之一，除了基本百搭的黑白配色，女星們也漸漸祭出超顯眼的跳色搭配。別再只會下半身失蹤的穿法，看泫雅、Joy等韓女星們「從男友衣櫃偷衣服」穿搭範本，簡單穿成顯瘦又吸睛的「國民女友」！

泫雅

▲別再只會下半身失蹤！泫雅、Joy教妳用帽T穿出惹火顯瘦「國民女友」風 。（圖／翻攝IG）

▲別再只會下半身失蹤！泫雅、Joy教妳用帽T穿出惹火顯瘦「國民女友」風 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅穿鮮黃Balenciaga帽T，再以乳牛緊身洋裝凸顯身體曲線，整體看起來超顯瘦。（圖 / 翻攝IG@hyunah_aa)

總是能完美消化前衛穿搭的泫雅，可愛又另類的時尚風格，讓她成為少女們追崇的穿衣範本。泫雅以Oversize的搶眼鮮黃Balenciaga帽Ｔ，搭配同樣顯眼的乳牛緊身洋裝，身體曲線不會被寬鬆的Oversize版型吃掉，讓造型看起來超顯瘦，再用絲襪加上厚底黑長靴拉長比例，簡單打造逆天女神長腿，小隻女們還不快學起來！

Tiffany

▲別再只會下半身失蹤！泫雅、Joy教妳用帽T穿出惹火顯瘦「國民女友」風 。（圖／翻攝IG）

▲Tiffany以清新的蒂芬妮藍色帽Ｔ撞色混搭豹紋絲綢長裙，緊貼肌膚的絲綢長裙，讓寬鬆帽T穿搭也能保留身材比例。（圖 / 翻攝IG@tiffanyyoungofficial)

人氣超高的前少女時代的成員Tiffany，平日幾乎以惹火緊身的歐美風格穿搭為主，偶爾穿起寬鬆的帽T，依然惹人注目，只見她上半身是清新的蒂芬妮藍色帽Ｔ，下身則是大膽以豹紋絲綢長裙撞色混搭，Tiffany小心機選擇容易緊貼肌膚的絲綢長裙，即使是寬鬆帽T，也能保留身材比例。

Joy

▲別再只會下半身失蹤！泫雅、Joy教妳用帽T穿出惹火顯瘦「國民女友」風 。（圖／翻攝IG）

▲別再只會下半身失蹤！泫雅、Joy教妳用帽T穿出惹火顯瘦「國民女友」風 。（圖／翻攝IG）

▲Joy以黑色帽Ｔ、淺色牛仔褲及球鞋簡單搭配，穿出微甜的小男孩感。（圖 / 翻攝IG_imyour_joy)

果汁女孩Joy前陣子也在IG上曬出帽T造型，相較泫雅與Tiffany的華麗小女人味風格，Joy以黑色帽Ｔ、淺色牛仔褲及球鞋簡單搭配，穿出微甜的小男孩感，隨手紮起的頭髮，在臉周圍留下些微髮絲，讓小臉更顯「V」字，再搭上眼鏡、珍珠項鍊等配件，看似隨興的假日穿搭，處處充滿吸睛亮點。

澀琪

▲別再只會下半身失蹤！泫雅、Joy教妳用帽T穿出惹火顯瘦「國民女友」風 。（圖／翻攝IG）

▲別再只會下半身失蹤！泫雅、Joy教妳用帽T穿出惹火顯瘦「國民女友」風 。（圖／翻攝IG）

▲澀琪白色帽T搭配黑色百褶皮短裙，展現出甜美的搖滾龐克女孩風格。（圖 / 翻攝IG@hi_sseulgi)

與Joy同為Red Velvet成員的澀琪，則是以白色帽T搭配黑色百褶皮短裙，展現出甜美的搖滾龐克女孩風格，同樣以配件作為重點，頭上的帶鑽髮箍與手上的水鑽PRADA小包點綴整體穿搭，搭配毫無妝容的素淨臉龐，讓造型不會過份浮誇，反而帶有一絲純真的鄰家感。

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關鍵字：

泫雅, Joy, Tiffany, 澀琪, 帽T, 穿搭
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