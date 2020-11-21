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趁年底前換個新髮色！煙燻奶茶、蜜桃棕　7款秋冬討論度最高

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2020轉眼間也到了年末，在年底前換個新髮色！最近韓國髮型師車紅就推薦了幾款討論度很高的2020秋冬髮色，棕褐色、煙燻奶茶太嫩，蜜桃棕超級顯白，想換新髮色的人趕快看一下有沒有你的心頭好，趕快手刀預約設計師染起來！

2020秋冬髮色推薦1：BABY BROWN 棕褐色

BABY BROWN是一款偏棕褐色的髮色，柔和的金棕色是最自然的棕色調，可以提亮膚色、有顯白掃黃的效果。

▲秋冬髮色。（圖／美人圈）

另外這款髮色在不同光源下也會有不同效果，或深或淺的金棕色調、非常適合亞州膚色，綁起頭髮、或是燙髮捲度的線條也會相當自然。

▲秋冬髮色。（圖／美人圈）

2020秋冬髮色推薦2：BRICK ORANGE 磚橘棕色

BRICK ORANGE就是偏橘棕色調的磚橘色，在橘棕色的基礎下點綴磚紅色調，是一款非常是鮮明的髮色。

▲秋冬髮色。（圖／美人圈）

這種鮮明的髮色在秋冬染上非常明亮，這款髮色在不同燈光下的變化也相當多變，同時融合橘棕、磚紅等色調超級顯白、也可以讓氣色變得更好，如果是蒼白的膚色非常推薦！

▲秋冬髮色。（圖／美人圈）

2020秋冬髮色推薦3：SAND BEIGE 煙燻奶茶棕色

SAND BEIGE是一款偏煙燻奶茶的色調，中和淡米色中的黃色調、揉合成與膚色相近的淡棕色、奶茶色調，像是膚色般相當自然、有種煙燻霧感的髮色相當高級，也很適合秋冬。

▲秋冬髮色。（圖／美人圈）

這款煙燻奶茶棕看似雖淺、但其實褪色後也不會變成台妹金，是非常有質感的髮色，另外還有掃肌膚黃感的效果，所以黃肌也不用擔心！

▲秋冬髮色。（圖／美人圈）

2020秋冬髮色推薦4：OLIVE BROWN 橄欖棕色

OLIVE BROWN就是今年很紅的橄欖棕色，在棕色的基礎下加入一點卡其綠色調，讓整個棕色變的相當有層次、更加高級。

▲秋冬髮色。（圖／美人圈）

這款偏橄欖的髮色但有一點點霧感，唯一比較不適合膚色太黃的人染、可能會更加顯黃，但如果是一般膚色的人染、有讓膚色更加白皙透明的效果，相當美！

▲秋冬髮色。（圖／美人圈）

2020秋冬髮色推薦5：TANGERINE BROWN 柑橘棕色

TANGERINE BROWN就是一款柑橘棕色，是溫和、柔和的暖色調棕色，可以明顯的提亮膚色及氣色的髮色，與第二款的BRICK ORANGE磚橘棕色相比、會更加偏柑橘色一點，也相對更加低調、沒有磚紅色感。

▲秋冬髮色。（圖／美人圈）

這款柑橘棕基本上可甜可鹽，既有個性、也不失甜美，任何風格都可以駕馭，另外顯白掃黃力更是一流、是一款不挑膚色的髮色！

▲秋冬髮色。（圖／美人圈）

2020秋冬髮色推薦6：PEACH BROWN 蜜桃棕色

PEACH BROWN是一款蜜桃棕色調，以淡淡的粉色柔和中間黃色調，可以讓膚色變得更加光彩照人，另外也非常顯氣色！

▲秋冬髮色。（圖／美人圈）

蜜桃棕其實有點融合粉棕色的感覺、不僅顯白、更是掃膚色黃感，不同光線下也會偏粉棕、粉紫色調，相當鮮明，像是這幾季很紅的耳圈染也很推薦。

▲秋冬髮色。（圖／美人圈）

2020秋冬髮色推薦7：PLUM BROWN 李子棕色

PLUM BROWN是一款李子棕色調，柔和了棕色及一抹神秘的紫色，可以讓這款李子棕顯得更加沉穩淡雅，既有個性、又不失高級感。

▲秋冬髮色。（圖／美人圈）

李子棕在自然光線下、其實也有點邊粉棕色調，非常高級又顯白，另外這款也是偏低調自然的髮色，如果是染髮初學者、也推薦這款髮色。

▲秋冬髮色。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自chahong、IG@chr_phj、@ga.been、@h_yeong_ju、@rddddr、@lovely_lym、@fit_________________

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。 

關鍵字：

秋冬, 髮型, 染髮, 髮色
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