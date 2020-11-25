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練出「足底肌力」才能瘦腿！一條橡皮筋加3步驟　小腿兩週就消腫

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透過伸展可以讓小腿肌肉線條更加順暢、幫助肌肉拉長，讓小腿肌看起來更纖細，健身教練也表示想要瘦小腿肌、與小腿相連的「足底肌力」更是重點，小腿最重要的是支撐走路，走路姿勢不正確、會讓小腿肌代償施力變得更加突出，練出正確的足底肌力才可以幫助小腿減少施力，小腿及腳踝都會更加纖細，一起看看瘦小腿肌、腳踝的矯正足底肌力運動。

▲瘦腿運動。（圖／美人圈）

首先先將雙手叉腰、站直，接著準備一條橡皮筋，將橡皮筋套在腳的大拇指上面，接著就可以開始練型正確的足底施力。

▲瘦腿運動。（圖／美人圈）

矯正足底施力瘦腿1：下壓拇指

將手勾住橡皮筋往上拉、同時注意將拇指施力往下，一次維持10秒即可，這部分如果自己一個人很難拉動橡皮筋的話，也可以將橡皮筋勾在傢俱上即可。

▲瘦腿運動。（圖／美人圈）

矯正足底施力瘦腿2：上抬拇指

將橡皮筋套過雙腳拇指，接著將其餘四隻腳趾往下壓、雙腳拇指往上，這個動作可以練出正確的走路施力部位，一次維持10秒即可。

▲瘦腿運動。（圖／美人圈）

矯正足底施力瘦腿3：縱弓伸展

將橡皮筋一樣套在雙腳大拇指，接著重心放在雙腳外側、抬起雙腳內側，雙腳大拇指向上並往外伸展，其餘四隻腳趾則貼地向下，一樣維持10秒。

▲瘦腿運動。（圖／美人圈）

以上三個動作可以重複10-20次完成練習，這套動作可以幫助練出正確的足底施力，讓小腿肌及腳踝更加纖細、放鬆肌肉線條。

文／美人圈　圖／翻攝自小紅書@Rosie、IG@sienna__park

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

瘦腿, 瘦身, 運動, 小腿肌, 腳踝
fashion.net

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