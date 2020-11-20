2020韓系「聖誕彩妝」盤點！ETUDE雪燦頰彩盤、蘭芝冰藍氣墊仙氣爆棚

2020除了歐美彩妝如火如荼的推出聖誕彩妝，許多韓系品牌其實也都公開超可愛的聖誕系列，以下就統整今年絕對不能錯過的韓系品牌聖誕彩妝，2020最佳的送禮、交換禮物選擇都在這！

2020聖誕限量新品1：ETUDE 雪燦聖誕系列

#ETUDE 雪燦聖誕空氣眼影（#晶冰色），NT$390

ETUDE今年推出超仙的雪燦聖誕系列，以聖誕節的雪花片作為靈感，不只外殼設計得如雪落下一般，眼影本身也帶有超漂亮的細緻銀色偏光～想要成為溫柔韓系小姐姐絕對不能錯過這盤！編特別推薦#晶冰色這盤，他是以很漂亮的香檳色以及玫瑰粉色組合而成，細緻的珠光上眼後不俗氣，反而能讓眼妝更有亮點。

ETUDE今年更是跟飾品品牌BONNY&READ合作，只要至ETUDE全台門市，就可以以NT$777購買到超值聖誕禮盒組三件組！內含雪燦聖誕空氣眼影、漫漫白雪鎖骨錬跟獨家粉燦包（總價值NT$1270）

#ETUDE 雪燦聖誕雙色頰彩盤（#輕柔），NT$490

這次ETUDE推出的聖誕限量頰彩盤也超仙！全系列共有兩色，編特別推薦喜歡偽素顏妝感的女孩#輕柔這一色，不只黃肌白肌都適合，一霧面蜜桃色、一細緻的香檳金珠光色搭配在一起，更能展現雙頰的膨潤感！

#ETUDE 玩美色計輕纱唇膏（#BE101 冰島黃昏），NT$450

這次編最愛的ETUDE聖誕系列絕對非這支唇膏莫屬！這系列唇膏一樣推出兩色，#BE101是一個帶有蜜桃調的粉裸色，黃肌擦也很顯白，素顏擦更是能夠提氣色，完全不會有病氣感，妝感自然又甜美～

ETUDE 2020聖誕 門市活動（11/3－12/31）

1.憑BONNY&READ發票，可至ETUDE全台門市，享雪燦耶誕彩妝體驗及限定商品買一送一（贈送指定品項），每人可享一次。

2.憑ETUDE發票，可至BONNY & READ全台門市消費滿NT$850，贈精美飾品。

2020聖誕限量新品2：蘭芝2020聖誕系列

#蘭芝 NEO型塑霧感氣墊-2020聖誕冰藍版，NT$1400

蘭芝今年推出超夯的小方塊氣墊，不只外型像AirPods殼一樣可愛，妝感更是滿滿好評，今年聖誕他們家特別推出超美的冰雪藍外殼，搭配NEO型塑霧感氣墊，搭配霓光桃紅粉撲，上臉後是無瑕霧光感，而且持妝度高，混合肌不定妝也可以美一整天，如果是偏油肌，使用這顆氣墊補妝也不容易產生結塊問題。

#蘭芝 2020晶燦耶誕六色眼影盤-限量版，NT$1200

除了特別冰雪藍氣墊之外，這次蘭芝也推出超有節慶感的眼影盤，小小一盤卻有霧面、光感、亮片3種質地，並以粉色、裸色、棕色三種色系結合，不只可以當作眼影，還可以拿來當腮紅、打亮等，這盤眼影質地滑順好塗，顯色度更是剛剛好，就算新手使用也不怕失手！

#蘭芝 睡美人唇膜禮盒-2020聖誕版，NT$790

蘭芝家的明星商品晚安唇膜，今年聖誕也推出超級可愛的迷你版，其中有檸檬口味、甜莓味，更有最新的葡萄味道（小熊軟糖甜甜香），在滋潤唇部的同時也超療癒，擦上瞬間更像吃了可愛的小熊軟糖一樣甜蜜誘人，重點是迷你版包裝不管拿來送禮、自用都很值得。

蘭芝 2020聖誕 滿額贈活動

為歡慶聖誕節，LANEIGE蘭芝也特別從韓國空運來台「豹豹姊妹AirPods限量保護套」，凡於LANEIGE蘭芝官網與四大商城消費滿額即可獲得（詳請請見各通路官網）。

2020聖誕限量新品3：innisfree 綠色聖誕限定系列

#innisfree 2020綠色聖誕 綠茶籽保濕精華-雙倍加大版 160ml，NT$1230

innisfree入門必買、韓妞人手一瓶的綠茶籽保濕精華今年不只推出超可愛的限定塗鴉包裝，更是將容量升級為加大版，換算市價甚至接近67折，還在觀望的女孩絕對要趁聖誕入手！

#innisfree 2020 綠色聖誕 濟州香氛護手霜限量組 30ml*3，NT$420（12/1開賣）

innisfree今年的護手霜組合，由三款最受歡迎的香味組成：度假小屋、柚子茶、粉紅珊瑚，不只質地滋潤、保濕度高，還會散發如香水般的多層次香氣，三款護手霜更是不同配色，繽紛又可愛！

#innisfree 2020 綠色聖誕 甜蜜花香／果香居室純粹香頌 110ml，NT$720

（左）濃郁花香居室純粹香頌：濃郁麝香調，內含5 支擴香棒與祝福小卡。前味│柑橘、檸檬、黑醋栗中味│橙花、 玫瑰、牡丹、茉莉後味│廣藿香、麝香、琥珀、檀香

（右）濃郁果香居室純粹香頌：清甜果香調，內含5支擴香棒與祝福小卡。前味│橘子、覆盆子、草莓、水蜜桃中味│茉莉、紫羅蘭後味│琥珀、雪松、廣藿香、香草

innisfree 2020 綠色聖誕 滿額贈：瘋玩假期陶瓷杯組（11/1開始）

除了限定商品，這次innisfree色聖誕的滿額贈也很誇張，11月1日起消費滿額達3000元，即贈瘋玩假期陶瓷杯組，金色手柄的陶瓷杯不僅精緻，搭配蓋子的組合更加實用！

文／美人圈 圖／beauty美人圈、翻攝自IG@beauty._.uni

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