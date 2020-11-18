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范冰冰「肩膀刺人裝」超搶鏡，網：是暗器！評論兩極引熱議

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▲范冰冰。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰昨日出席ELLEMEN電影英雄盛典。（圖／翻攝自微博）

記者王則絲／台北報導

大陸女星范冰冰昨（17日）出席ELLEMEN電影英雄盛典，整身裝扮特別搶鏡，唯美的香檳金色光澤禮服順著腰臀S曲線垂墜落下，不過右半邊又是另一回事，皮手套和肩膀上的尖角完全是不同風格，是一套相當具有挑戰性的服裝，網友反應部分也很兩極：「我看不懂」、「范爺有穿出氣場。」還有人搞笑戲稱：「是暗器！」

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰穿著Ronald van der Kemp 2020春夏高訂服。（圖／翻攝自微博）

范冰冰身上的浮誇禮服來自Ronald van der Kemp 2020春夏高訂服系列，左半邊和下半身部分為香檳金色的優雅氣質禮服，而上身右半邊卻像是毫不相干的另一件服裝，純金色半邊馬甲和黑色皮手套，一路連接到肩膀向上刺出的尖角，極端元素的混合下整體宛如女神與惡魔的結合，而網友的評價也相當兩極，許多人讚嘆：「范爺Hold住全場！」、「姐真的很美，這套很看人穿的。」、「狀態真好。」也有人開起玩笑：「范冰冰為什麼把靴子穿在手上？」、「是暗器！」、「轉過來還能瘦小臉。」討論非常熱絡。

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博）

▲有網友笑說：「轉過來還能瘦小臉。」（圖／翻攝自微博）

不過也有不少粉絲們注意到范冰冰這回的妝容頗為突兀，於未精修的圖上可以看見，相比身體的膚色，臉上的粉底色號似乎白了好幾階，且髮際線一根不留全往後收，再加上少了耳環、項鍊的點綴，顯得臉上半部寬大許多，與這身大膽造型的服裝也不太搭配，網友紛紛附和：「髮際線不太自然。」、「這個髮型容易曝露缺點。」、「臉有點慘白。」

▲范冰冰。（圖／CFP）

▲范冰冰未精修圖可以看出身體與臉部的色差。（圖／CFP）

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關鍵字：

范冰冰, 暗器裝, ELLE英雄盛典
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