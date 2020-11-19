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《哈利波特》樂高帶你回霍格華茲！外殼是立體書　翻開重現課堂場景

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編輯／Emily　圖／翻攝自twitter@uhp、lego.com、harrypotterplatform934.com

樂高（LEGO）經常與《哈利波特》合作，先前才推出過長達一公尺的斜角巷積木組，這次又帶來了名為「霍格華茲時刻」（Hogwarts Moment）的新系列，這系列以霍格華茲的學院課程為主題，外觀是一本厚厚的立體書，打開則可以拼出課堂場景，讓麻瓜們也能一起上魔法課。

▲哈利波特霍格華茲樂高。（圖／翻攝自lego.com）

▲哈利波特霍格華茲樂高。（圖／翻攝自lego.com）

「霍格華茲時刻」積木系列共有四種款式，第一款是「變形學」，授課老師麥教授是葛來分多的導師，所以立體書封面做成紅色，裡面有麥教授和榮恩、妙麗的人偶，還有黑版、講桌、小老鼠、杯子等小道具，細緻的重現課堂場景。

▲哈利波特霍格華茲樂高。（圖／翻攝自lego.com）

▲哈利波特霍格華茲樂高。（圖／翻攝自lego.com）

▲哈利波特霍格華茲樂高。（圖／翻攝自lego.com）

第二款是石內卜教授的「魔藥學」課堂，立體書外殼是象徵史來哲林的綠色，打開裡面有各種藥水、瓶子、煮鍋……，讓人想起哈利老是被石內卜找碴的故事情節，積木組附了石內卜、跩哥馬份、西莫斐尼甘三個人偶。

▲哈利波特霍格華茲樂高。（圖／翻攝自lego.com）

▲哈利波特霍格華茲樂高。（圖／翻攝自lego.com）

▲哈利波特霍格華茲樂高。（圖／翻攝自lego.com）

▲哈利波特霍格華茲樂高。（圖／翻攝自lego.com）

第三款是「藥草學」，帕莫娜芽菜教授也是赫夫帕夫的導師，所以立體書封面是黃色，裡面的人偶除了芽菜教授，還有擅長藥草學的奈威隆巴頓和西追迪哥里，角色們全副武裝面對各種詭異、可怕的植物。

▲哈利波特霍格華茲樂高。（圖／翻攝自lego.com）

▲哈利波特霍格華茲樂高。（圖／翻攝自lego.com）

第四款是「符咒學」，授課老師是雷文克勞的孚立維教授，立體書外殼是藍色，打開後則有孚立維、哈利波特和張秋三個人偶，他們正揮舞魔杖、運用課堂道具，練習讓羽毛飛起來的符咒。

▲哈利波特霍格華茲樂高。（圖／翻攝自lego.com）

▲哈利波特霍格華茲樂高。（圖／翻攝自lego.com）

「霍格華茲時刻」積木組除了單獨收藏，更想集滿四款全部拼在一起，這系列預計2021年1月1日正式登場，一組售價29.99美金（約台幣855元）。

▲哈利波特霍格華茲樂高。（圖／翻攝自lego.com）

另外，《哈利波特》官方周邊也配合聖誕節，推出霍格華茲學院主題的聖誕襪，有葛來分多、雷文克勞、赫夫帕夫、史萊哲林四款，全都把學院代表動物和顏色融入設計，加上黑色天鵝絨材質看起來超有質感。聖誕襪售價22英鎊（約台幣832元）。

▲哈利波特霍格華茲樂高。（圖／翻攝自lego.com）

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關鍵字：

哈利波特, 樂高, 積木, lego, 霍格華茲
fashion.net

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