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《小紅書》暴紅！38歲減重博主教你「20招養出易瘦體質」

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▲▼ 減重博主教你「20招養出易瘦體質」 。（圖／翻攝自小紅書）

不復胖的20個習慣，趕快學起來。（圖／翻攝自小紅書、Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

好不容易瘦下來，要如何維持才是重點，瘦身雖沒有捷徑，但卻有一些能改變體質的方法，一口氣瘦下10多公斤的瘦身博主Ro提供自身經驗，只要堅持以下20個日常好習慣，就能一直瘦下去。

1.別吃減肥藥，因為吃藥瘦得快，停藥後體重反彈也快。

▲▼減重博主教你「20招養出易瘦體質」 。（圖／Unsplash）

2.每天早上一杯黑咖啡，提高代謝幫助燃脂，還能幫助消水腫。

3.吃飯前先喝一杯水，幫助增加飽足感.，就不怕狼吞虎嚥吃過量。

▲▼減重博主教你「20招養出易瘦體質」 。（圖／Unsplash）

4.依照正常吃飯順序：低GI水果→高纖蔬菜→優質蛋白→優質碳水，白肉優於紅肉.，肉多吃沒有問題。

5.如果很想吃東西可以放縱一天，但千萬別讓自己暴食超過兩天。

6.沒有什麼不能吃，炸物、甜點、燒烤記得控制在三口以內 ，燒烤和炸物記得把皮剝掉再吃。

7.白天多喝綠茶、普洱茶，幫助刮油順便抗衰老。

▲▼減重博主教你「20招養出易瘦體質」 。（圖／Unsplash）

8.不要吃宵夜，記得要早點睡，因為一熬夜就會想吃東西。

9.排便要順暢，排便速度會影響降脂肪的速度。

▲▼減重博主教你「20招養出易瘦體質」 。（圖／Unsplash）

10.烹飪方法簡單為主，口味清淡最好。

11.少和食量大的朋友一起吃飯，吃飯速度會被影響，記得自己所有餐具都換小一號。

12.飲料、奶茶和酒都戒了吧！真的想喝飲料，記得一定要無糖。

▲▼減重博主教你「20招養出易瘦體質」 。（圖／Unsplash）

13.每天堅持運動，若還沒養成運動習慣，就從快走40分鐘開始。

14.三分練七分吃，想要瘦身必須從飲食著手。

15.盡量多動，能站著不坐，能坐就不躺。

16.不喜歡吃的東西不要吃，喜歡吃的東西省點吃，吃進口記得多嚼幾下。

17.保持好心情，壓力大了也容易胖。

18.下定決心減肥不要等明天，這種心態要不得。

19碳水全部換成粗糧，米飯和麵可以換成蕎麥麵、紫薯、玉米、全麥麵包、麥片等，盡量放在早上中午吃。

20.少在外面吃，減脂餐也不需要天天吃，減重過與不及都不好。

關鍵字：

減重, 瘦身, 減脂, 小紅書
fashion.net

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