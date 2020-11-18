潤娥穿徐睿知同牌戰袍小露酥胸　回顧長髮依然動人

記者王則絲／台北報導

韓女星潤娥進軍影視後多部作品表現都很亮眼，新劇《HUSH》即將在12月11日首播，為多多宣傳近期經常出現在大家眼前，甚至辦了新的官方IG帳號狂發美照，近日潤娥為韓版《美麗佳人》12月號所拍攝的封面大片釋出，多套低胸、露肩的禮服造型難得展露性感氛圍，讓粉絲們看得大呼過癮。

由SM經紀公司直接管理的潤娥新帳號@limyoona__official，一開設就以九宮格方式大舉洗版潤娥於新劇《HUSH》中的短髮造型，用俐落輕盈的短髮扮演熱血的記者角色，大獲好評，不過在剪頭髮之前，潤娥早已拍攝好了新的雜誌封面，現在就藉由最近釋出的唯美畫報，來帶大家回顧一下潤娥的浪漫長髮時期。

潤娥在這回的雜誌大片中選穿了多套唯美裙裝，封面的平口粉色波點紗裙來自JENNY PACKHAM，粉紅泡泡的少女氛圍與紅唇非常相襯，雖然被頭髮遮住一半，但是白皙的手臂與肩膀線條依然逃不過粉絲們的眼睛。

另一套宛如黑天鵝優美的黑色透視禮服，與被徐睿知穿紅的「夾奶裝」同樣來自ALEX PERRY，藉著透膚的效果小露側乳非常性感；最後，潤娥難得穿上了「低胸裝」，一套細肩V領的白色緞面洋裝，完美襯托出高雅氣質，讓粉絲們大飽眼福，在留言串狂刷愛心。

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