HOLA推聯名魚頭先生、喵頭鷹超可愛　設計師都是喜憨兒

▲HOLA推出公益聯名，角色原創的設計師都是喜憨兒。（圖／HOLA提供、記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

台灣居家通路HOLA，近期與設計公司點點善合作，推出一系列居家商品，包括抱枕、門簾、餐桌用品、杯墊等居家雜貨，聯名商品的主角都超可愛，像是戴著紳士帽的魚頭先生、臉長很老實的小黃、看起來很聰明的喵頭鷹等，特別的是，最初發想角色的設計師都是喜憨兒。

▲點點善系列陶瓷杯墊4入組，售價599元，特價299元，與點點善系列圓墊21cm，原價249元，特價199元。

設計公司點點善，本次與喜憨兒基金會合作，挑選出由喜憨兒設計的人物作品，再進行加強設計，製作出可愛的童趣圖像，再授權給HOLA商品團隊計畫出可販售的各類居家用品，6個主角包括好奇魚頭先生、老實小黃、幽默喵頭鷹、謙虛淇淋鹿、真誠象北鼻與勇敢龍哥，每個原創角色都超可愛。

▲點點善系列造型磁鐵，原價280元，特價199元。



推出的12款居家商品中，有許多都是實用的居家單品，如長短門簾都有北歐風格的童趣氛圍，還可當作窗簾使用，還有吊掛式的面紙套，也可以放在桌上或床頭櫃等平面使用，另還有方便可捲起攜帶、帶點和風的木製餐具組。

▲點點善系列印花長短門簾原價799元至999元，新品特價599元至799元。

▲點點善系列吊掛式面紙套，原價650元，特價399元。



其他如香氛片小禮包、造型磁鐵等也都相當討喜，無論是放在家中或是歲末交換禮物都很適合，單價從280元至599元不等，還能順便支持喜憨兒設計師的作品，讓身心受限者也能有靠自己設計賺取收入的機會，一舉兩得。

▲點點善系列童趣香氛片小禮包，原價399元，特價299元。

▲點點善系列童趣小手巾三入組，原價599元，特價429元。

▲點點善系列櫸木隨身餐具組，原價499元，特價399元。

美妝品牌雪花秀今年年末也攜手藝術家，推出2020潤燥養膚精華公益限定版，沿襲原先的經典瓶身，打造令人耳目一新的藝術外觀，以韓系廟宇木製建築上的彩色油漆為靈感，還能搭配彩繪貼紙，讓消費者自己打造客製化瓶身。

▲雪花秀潤燥養膚精華公益限定版120ml，售價4,680元。