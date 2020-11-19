敷完直接化妝超傷膚！敷面膜「6大誤區」，一半女生都做過

▲范冰冰是面膜愛好者，一天會敷上兩次。（圖／翻攝自范冰冰小紅書）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

根據調查，台灣女生尤其愛敷面膜，但天天敷，肌膚真的會更好嗎？究竟要怎麼敷才能發揮保養最大值呢？以下6個容易出錯的敷臉誤區，一次解釋清楚給你聽！

#天天敷面膜

面膜不能天天敷，通常面膜內所含的保養成分較為複雜，天天敷容易造成肌膚敏感脆弱，正常來說一天2-3次已足夠。

#面膜敷越久越好

敷面膜時間請依照使用說明書，敷太久會造成肌膚屏障受損，也會使肌膚反乾，水分都一起被帶走。

▲敷完面膜建議隔30分鐘再上妝。（圖／Unsplash）

#敷面膜後直接化妝

許多明星都強調妝前敷臉的重要性，但要知道敷完面膜的肌膚角質層還沒閉合，這時上妝會使彩妝中的香精和防腐劑進入肌膚，造成毛孔堵塞，建議敷臉後30分鐘，待角質層閉合後再上妝較好。

#敷完面膜不洗臉

敷完面膜後需要洗臉嗎？許多人認為這時候洗臉，會把敷進肌膚的營養都洗掉，其實敷臉後的黏稠感，大部分是面膜中的增稠劑，洗掉無妨。有時候不清洗容易讓細菌孳生、毛孔堵塞，連痘痘跟著來。當然標榜晚安面膜或是不須沖洗的面膜，留著是沒有關係的。

#洗澡時敷臉

大家都說洗澡時會讓毛孔打開，這時正敷面膜好時機，但若是這時將毛孔堵住，導致髒污無法排出，對肌膚來說不是好事，正確應該是洗完澡後敷，當身上仍有熱氣、毛孔打開狀況下敷臉，效果才是最好。

#加熱面膜

隨著氣溫逐漸下降，有的人會喜歡將面膜泡在溫水中再敷，認為這樣能增加舒適感，這可是錯誤觀念，講究功能型的面膜，內含多種成分，隨意加熱會使成分產生變化，小心護膚不成反傷臉。

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