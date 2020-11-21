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迪士尼米奇、米妮陪你過聖誕！超Q玩偶花圈、絨毛束口袋只要銅板價

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編輯／Emily　圖／翻攝自blog.naver.com、store.kakaofriends.com

聖誕節逐漸逼近，韓國大創與迪士尼合作，推出一系列「米奇、米妮聖誕新品」，這系列都是聖誕節會用到的小物，從髮箍、聖誕樹掛飾、聖誕襪到禮物包裝都有，設計全是充滿節日氣息的紅、綠、白配色，還融入了各種聖誕元素，繽紛又可愛，不管是佈置家裡或與朋友舉行聖誕趴都超需要。

▲大創迪士尼聖誕新品。（圖／翻攝自blog.naver.com）

「米奇、米妮聖誕新品」中有兩款玩偶，米奇、米妮戴上紅色帽子、穿上紅格紋配綠色圍巾，看起來好有聖誕風，娃娃除了抱起來很療癒，它們手上還藏了磁鐵，可以用來把窗簾束起來。

▲大創迪士尼聖誕新品。（圖／翻攝自blog.naver.com）

▲大創迪士尼聖誕新品。（圖／翻攝自blog.naver.com）

▲米奇、米妮玩偶售價5,000韓元（約台幣130元）。

聖誕節當然要戴上可愛的造型髮箍，和朋友們一起過節，這系列裡有兩款髮箍，第一款是小聖誕帽造型，另一款是麋鹿角造型，加了Q版的米奇、米妮娃娃裝飾，萌度加倍。

▲大創迪士尼聖誕新品。（圖／翻攝自blog.naver.com）

▲小聖誕帽髮箍售價3,000韓元（約台幣77元）。

▲大創迪士尼聖誕新品。（圖／翻攝自blog.naver.com）

▲麋鹿角髮箍售價2,000韓元（約台幣50元）。

想讓家中充滿聖誕節氣氛，可以用「米奇、米妮玩偶花圈」來裝飾聖誕樹，這款掛飾做成聖誕花圈造型，中間有米奇、米妮戴聖誕帽的大頭。

▲大創迪士尼聖誕新品。（圖／翻攝自blog.naver.com）

▲米奇、米妮玩偶花圈售價3,000韓元（約台幣77元）。

另一款則是「米奇、米妮玩偶聖誕襪」，可以掛著等待聖誕老公公送禮物。

▲大創迪士尼聖誕新品。（圖／翻攝自blog.naver.com）

▲米奇、米妮玩偶聖誕襪售價3,000韓元（約台幣77元）。

覺得大顆掛飾很累贅，也有一款小巧的「米奇小彩球」可以裝飾家裡。

▲大創迪士尼聖誕新品。（圖／翻攝自blog.naver.com）

▲米奇小彩球售價2,000韓元（約台幣50元）。

想要日常會用的東西，這款「米奇、米妮絨毛束口袋」就兼具可愛與實用，做成米奇、米妮戴聖誕帽的造型，帽子上的毛毛溫暖好摸，非常適合冬天。

▲大創迪士尼聖誕新品。（圖／翻攝自blog.naver.com）

▲米奇、米妮絨毛束口袋售價2,000韓元（約台幣50元）。

要交換聖誕禮物，則可以選擇聖誕風圖案的點心鐵盒和聖誕禮物包裝袋，超Q包裝絕對能讓收到的人開心。

▲大創迪士尼聖誕新品。（圖／翻攝自blog.naver.com）

▲點心鐵盒售價1,000韓元（約台幣25元）。

▲大創迪士尼聖誕新品。（圖／翻攝自blog.naver.com）

▲禮物包裝袋售價2,000韓元（約台幣50元）。

另外，韓國的KaKao Friends也有推出聖誕節系列，其中萊恩跟Apeach娃娃穿上雪白、冰藍配色的動物服裝，加上逗趣的紅鼻子，化身為麋鹿魯道夫，手裡還捧著禮物和拐杖糖，模樣比原本更萌。這兩款娃娃居然還能發光，只要按下按鈕，就能讓它們的紅鼻子亮起來，超級有聖誕氣息，兩款娃娃售價59,000韓元（約台幣1,522元）。

▲大創迪士尼聖誕新品。（圖／翻攝自blog.naver.com）

▲大創迪士尼聖誕新品。（圖／翻攝自blog.naver.com）

►迪士尼「聖誕新品」米奇、米妮化身薑餅人　倒數月曆天天都驚喜

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關鍵字：

迪士尼, 米奇, 米妮, 聖誕節, 大創, 韓國, 雜貨
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