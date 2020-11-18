許路兒搶入手！Chloé最萌「焦糖棕」滑雪裝備　羊毛包、水壺袋萌翻

▲Chloé 全新滑雪系列搶先看，冬季最萌Daria羊毛包必收。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

Chloé溫柔形象深入人心，今年（2020年）竟悄悄推出全新滑雪系列，與法國滑雪服飾品牌Fusalp聯名，在運動風穿著中保留了標誌「焦糖棕色」基調，流線外型完美切換各種場合，同時夯款Daria包也驚喜換上舒適的羊毛元素，連女星許路兒也忍不住搶先上手擺拍，為冬季帶來濃厚療癒氛圍！

▲許路兒搶先演繹Chloé 滑雪系列。（圖／品牌提供）

早在去年（2019年）年底，Chloé就曾與知名雪鏡品牌Dragon合作推出一款漸層粉限量雪鏡，為此次系列埋下伏筆。為了迎合戶外與冬季度假穿著，此次共有2大系列，「Fusalp x Chloé聯名系列」的運動機能裝束與「阿爾卑斯山滑雪系列」的禦寒服飾，皆選用品牌經典色系，以清新雪白色及經典海軍藍為主軸，並點綴標誌性的裸色、米色與鐵鏽色等自然色調，百看不膩。

▲（左）Fusalp x Chloé聯名系列黑色毛帽，NT$32,200；高領機能上衣，NT$23,500；（右）白色羽絨夾克，NT$71,400 ；Betty黑色防水雪靴，NT$19,000。（圖／品牌提供）

Chloé與Fusalp均誕生於1952年，聯名單品體現在高科技面料外套、套頭上衣、滑雪褲與Dragon雪鏡上，一眼望去，舒心的冬日白、海軍藍、豔麗紅、玫瑰褐及古董鏽色為主色調，加上女性流暢剪裁與線條感點綴，即便是冬裝，卻在穿著時不顯臃腫，單品也注入了兩大品牌聯名標誌，以紅、藍、白彰顯法國都會感。

▲許路兒演繹Chloé阿爾卑斯山滑雪系列棕色安哥拉山羊毛斗篷，NT$90,600；Daria羊毛迷你肩背手提兩用包，NT$64,600。（圖／品牌提供）

而滑雪運動後的度假行程，由成衣，包款和鞋履組成的「阿爾卑斯山滑雪系列」是最佳選擇，運用長和短而捲曲的剪羊毛拼織，製成羊毛大衣及背心，柔軟之餘相當保暖；採用藤籃編織法製成的安哥拉山羊毛斗篷及配件，營造出蓬鬆豐盈的視覺效果；由初剪羊毛和喀什米爾羊絨織成的羅紋針織單品，雙重交織出冬季的浪漫穿著。

▲Daria羊毛迷你肩背手提兩用包，NT$64,600；咖啡色水壺袋，NT$23,900；羊毛中型托特包，NT$81,900。（圖／記者鮑璿安攝）

而時尚迷最愛的配件部分，除了基本的及膝雪靴和防水雪靴之外，迷你水壺袋與羊毛包款更是療癒整個冬季，偷偷在品牌夯款Darryl肩背包與Daria迷你肩背手提兩用包中，加入了羊毛元素，再與耐看的棕色皮革相佐，為整體加分不少。