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炭治郎、善逸變午睡貓咪！《鬼滅之刃》迷你公仔趴在辦公桌超療癒

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編輯／Emily　圖／翻攝自segaplaza.jp、megahouse.co.jp

日本動漫《鬼滅之刃》大受歡迎，大家除了衝去看劇場版之外，更想蒐集各種周邊小物。日本SEGA遊戲公司就推出了一款《鬼滅之刃》迷你公仔，把角色們做成正在午睡的貓咪造型，可愛萌樣直接融化粉絲們的心，把它們擺一排放在辦公桌上也太療癒。

▲鬼滅之刃貓咪公仔。（圖／翻攝自segaplaza.jp）

這款《鬼滅之刃》午睡貓咪公仔共有三款造型，分別是竈門炭治郎、我妻善逸和嘴平伊之助，主角三人組頭上都長出一雙超Q貓耳，四肢趴在地上，配上呼呼大睡的神情整個萌翻，看起來就像正在午睡的小貓咪，把公仔翻到背面，可以看到雙手、雙腳合著，模樣乖巧可愛。

▲鬼滅之刃貓咪公仔。（圖／翻攝自segaplaza.jp）

《鬼滅之刃》午睡貓咪公仔高度約5公分，迷你尺寸擺在手掌心剛剛好，也很適合一整排放在辦公桌上，目前第一彈只有這三個角色，希望之後能推出禰豆子…等更多角色，這系列預計2020年11月第四周在日本開賣，台灣可能要找代購或再等等了。

▲鬼滅之刃貓咪公仔。（圖／翻攝自segaplaza.jp）

想要蒐集更多《鬼滅之刃》公仔的話，日本玩具公司Megahouse的「LOOKUP公仔」系列就把眾多動漫角色做成Q版，其中《鬼滅之刃》就有竈門炭治郎、禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助、富岡義勇、胡蝶忍這六個角色，這系列公仔都有大頭和大眼睛，乖乖坐著、仰頭往上看的模樣超級可愛。LOOKUP公仔一隻售價2,980日圓（約台幣817元），喜歡可以去官網預約。

▲鬼滅之刃貓咪公仔。（圖／翻攝自segaplaza.jp）

▲鬼滅之刃貓咪公仔。（圖／翻攝自segaplaza.jp）

▲鬼滅之刃貓咪公仔。（圖／翻攝自segaplaza.jp）

▲鬼滅之刃貓咪公仔。（圖／翻攝自segaplaza.jp）

►《鬼滅之刃》無線耳機加了禰豆子髮帶超Q　羽織花紋外盒手刀收藏

►《鬼滅》謎之布條是從這裡來的　神人已開始用來DIY提袋、髮圈，網：+1

關鍵字：

鬼滅之刃, 公仔, 模型, 炭治郎
fashion.net

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