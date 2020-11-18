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LV雙巨鑽坐鎮台中　60億珠寶領買家神遊外太空

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▲LV於台中舉辦總值逾60億元的Stellar Times高級珠寶展。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台中報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）今起至22日於台中舉辦Stellar Times高級珠寶展，同場展出世上第二巨大重達1758克拉鑽石原石Sewelô與549克拉鑽石原石Sethunya，若不包含這兩顆接受顧客特殊訂製的巨鑽，品牌此次展出逾200件珠寶、複雜功能腕錶與裸石，總價值已高達60億元。

▲▼LV台中珠寶展 。（圖／公關照）

▲LV展出世界第二大鑽石原石1758克拉Sewelô（左）與549克拉鑽石原石Sethunya，提供從切割到設計的訂製服務。（圖／LV提供，以下同）

▲▼LV台中珠寶展 。（圖／公關照）

▲模特兒展示LV靈感源自宇宙星體的Stellar Times高級珠寶。

今年6月LV於台北展出大小如一顆網球、外層被一層薄薄黑碳覆蓋的鑽石原石Sewelô，已令人驚嘆不已，今於台中加碼展出549克拉的鑽石原石Sethunya，是以札那語的花朵命名，恰好與品牌經典的Monogram花朵圖案呼應，雙巨鑽坐鎮，正是期待買家能從切割、設計到製成完美珠寶，全程參與鑽石之旅，享受品牌尊榮的客製化服務。

▲▼LV台中珠寶展 。（圖／公關照）

▲鑲嵌8.06克拉紅寶石的Astre Rouge鑽石項鍊是此次珠寶展最高價之作，約140,100,000元。

▲▼LV台中珠寶展 。（圖／公關照）

▲LV以宇宙為靈感的Stellar Times珠寶系列，展覽也以星體布置為主軸。

另一焦點Stellar Times系列高級珠寶，為LV珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof入主以來第二個高級珠寶系列，她將世人的目光帶往浩瀚宇宙，因此珠寶展精心布置各色小星球，襯托出7大主題之美，當中身價最高、約1億4000萬元的Astre Rouge項鍊靈感源自紅色星體，因此以8.06克拉枕形紅寶石與4.46克拉LV Cut星形切割鑽為主石，搭配瀑布狀排列的各式車工鑽石，氣勢驚人。

▲▼LV台中珠寶展 。（圖／公關照）▲▼LV台中珠寶展 。（圖／公關照）

▲LV鑲嵌鑽石與藍寶石的Lune Bleue吊墜項鍊（左）24,000,000元，主石34.88克拉碧璽的Apogée項鍊31,900,000元。

▲▼LV台中珠寶展 。（圖／公關照）▲▼LV台中珠寶展 。（圖／公關照）

▲LV主石為22.87克拉黑色蛋白石的Céleste項鍊（左）28,320,000元，鑲嵌13.77克拉藍寶石與4.63克拉祖母綠的Planète Bleue項鍊66,180,000元。

其他主題設計也少不了頂級寶石吸睛，例如由多個V字形構成不對稱Céleste項鍊，垂墜2.62克拉祖母綠與22.87克拉澳洲黑蛋白石；而代表藍色星球的Planète Bleue項鍊也由祖母綠與藍寶石連接鑽石光束，象徵地球與銀河間的關聯，LV將浪漫意象化為個性設計，輔以迷人寶石，成功贏得目光。

▲▼LV台中珠寶展 。（圖／公關照）▲▼LV台中珠寶展 。（圖／公關照）

▲LV Stellar鑲嵌粉色寶石與鑽石胸針（左）5,010,000元，雞尾酒戒7,510,000元。

神秘的宇宙、大自然的奧秘總不斷啟發珠寶創作，同屬LVMH集團的法國珠寶品牌Chaumet常以麥穗、月桂葉等自然元素入設計，背後更蘊含與歐洲皇室貴族的緊密連結，例如Laurier系列珠寶充滿律動感的月桂葉造型，被品牌貴客約瑟芬皇后視為不朽的象徵，也是拿破崙作為力量與勝利的預言。

▲▼Chaumet 。（圖／公關照）

▲Chaumet Laurier 18K白金鑲鑽手環約1,500,000元。（圖／Chaumet提供）

►LV兩大巨鑽原石18日台中亮相　照買家期望切割、製作享尊榮

►潘瑋柏自拍220萬精品全入鏡　限量LV鱷魚包、PP錶搶風頭

關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, Chaumet
fashion.net

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