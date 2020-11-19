GUCCI「迷你影集」連載中！當時裝秀走入日常，連「上廁所」都要美

記者王則絲／台北報導

2020年為時尚產業帶來了劇變，災亂的反面，也迫使大家審視既定傳統並做出前所未有的改變，他們正在塑造一個新時代。對於以往依賴實體大秀來展示作品的高端精品服裝來說，少了伸展台是最巨大的衝擊，GUCCI創意總監Alessandro Michele繼《終曲》線上大秀後，這回決定用「迷你影集」的方式呈現新裝，將於七天推出一連七集的《OUVERTURE無盡序曲》迷你劇集，並預告歌手怪奇比莉（Billie Eilish）、哈利史泰爾斯（Harry Styles）和大陸區代言人鹿晗都將現身，今日清晨6：30已播出第三集，帶給時尚迷們全新的體驗。

▲《OUVERTURE無盡序曲》迷你劇集第一、二集已上線，第三集則於今日凌晨時也已上線。（圖／截圖自TouTube＠gucci）



《Ouverture Of Something That Never Ended無盡序曲》為GUCCI為同名時裝系列所製作的迷你影集，由創意總監Alessandro Michele與知名導演Gus Van Sant合作執導，並邀請到義大利藝術表演者Silvia Calderoni擔任主角，在這可分開欣賞、也可連貫劇情的七集迷你劇中，將帶領觀眾深入她的生活視角，並於其中灌注Alessandro Michele一直強調的概念，包括性別與性向、同性戀等議題，希望去模糊社會習慣去給人們做「分類」的界線，因此劇中可以看見所有服裝都不存在著所謂性別的限制。

▲由Silvia Calderoni主演。（圖／品牌提供，以下同）



Alessandro Michele曾對自己提出疑問：「當不再行走於伸展台之上時，服裝又會擁有什麼生活樣貌？在真實的空間裡，它們會譜寫出什麼樣的故事篇章？」影集第一集以《At Home在家》為題，場景就在Silvia羅馬的家中，過著一日平凡的早晨，Silvia穿著GUCCI的黑色蕾絲睡衣從床上甦醒，接著到浴室上廁所、梳洗，連瑣碎的小事通通都真實呈現出來，隔壁房間一組演奏背景樂的搖滾樂團，看似突兀卻莫名合理。然後她打開電視、做了一會兒瑜伽動作，並聽了一場哲學家Paul B.Preciado的演講。

「我需要以極端的誇大其實來歌頌柴米油鹽的日常奇妙，我還需要讓時間暫緩以窺視它的流動。」緩慢的步調裡，Silvia拿起一件GUCCI 2015年秋冬的洋裝往陽台一丟，耳邊響起怪奇比莉的音樂，鏡頭帶到樓下街道上的人們，穿著GUCCI《OUVERTURE無盡序曲》的新裝，畫面唯美令Silvia忍不住微笑。

▲第一集《At Home》裡出現的服裝、單品。



Alessandro Michele提到：「在我們的情境劇中，沒有一個故事是固定在某個解讀的方向。劇情只是意外，打破了時間的線性和遞進性質。這是一首無盡序曲。那些看似平凡尋常的小事件攪和在一起，給觀眾提供了喚醒、給予世界另種解釋可能性的機會。」其實在《OUVERTURE無盡序曲》迷你影集裡頭沒有具體的劇情，不過是一種日常的映射、一個生活的情境罷了。

第二集《At The Café咖啡館》則來到了Silvia家附近的咖啡廳與朋友會面，又一次從再日常不過的情景展開，並在此邂逅了形形色色、迥然不同的人們，以印證GUCCI全然不受限的服裝。第二集重要來賓是Arlo Parks，2020年5月時Arlo Parks發行了單曲「Eugene」和「Black Dog」，受到了熱烈歡迎，更獲得BBC「Radio 1's Tune of the Week」殊榮。

▲第二集的焦點LOOK。



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