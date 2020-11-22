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超神奇「麵包器」幫手機消毒！5分鐘殺菌　還能當鬧鐘、藍牙喇叭

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編輯／Ann

疫情期間，消毒防疫成為生活中的重點，南韓近期就爆紅一款「Phone Toaster 手機麵包機」，可別以為是真的烤吐司機器，超逼真的外型其實是用來消毒手機，只要將手機用「烤吐司」的方式放入其中，短短５分鐘時間就能將外圍全部消毒，簡直是最萌神器！

「Phone Toaster 手機麵包機」的大小就和正常的烤吐司機器差不多，不過與食物完全無關，這款機器其實是用來幫助手機消毒，因為手機在外出攜帶的過程中，很容易吸附細菌，對此，只要將手機放入這款機器中，靜待５分鐘時間，機器就會投射出可殺菌的UV-C光到手機表面，而使用過程就像「烤吐司」一樣，完全不需要翻面，只要放入就會被徹底烘烤，讓人會心一笑。

厲害的是「Phone Toaster 手機麵包機」不僅擁有消毒手機的功能，還能夠充當喇叭、鬧鐘、無線充電、USB充電使用，外觀就藏了小小的時鐘，也有控制按鈕可以調整喇叭音量，簡直是一口氣匯集5種多功能，且又不佔空間的發明。不過這款手機麵包機目前仍處於集資階段，還未正式開賣，但光是提出這樣的構想，就已經吸引不少網友前去支持，也有計劃在明年（2021年）1月開賣，感興趣的粉絲不妨耐心等候。

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關鍵字：

手機, 疫情, 新冠, 武漢, 肺炎, Phone Toaster , 麵包機
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