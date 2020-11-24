減肥中注意！　讓你默默吞下熱量的冬日熱飲大點名

▲冬天喝杯熱飲心情很療癒，但可別默默喝下過多熱量不自知。（圖／unsplash）

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隨著氣溫越來越冷，許多飲品與咖啡店也都上是最新的暖心熱飲，在寒冷天氣裡喝上一口感受超好，彷彿身心都被療癒了，但即便是茶跟咖啡，做錯決定可是會讓多餘熱量默默吞進肚子裡，如果現在的你正在減重，最好將以下飲品牢牢記在心裡，適量飲用才不會毀了減肥大計。

熱可可

熱可可是最有節慶感的飲品之一，若上面再加一層棉花糖，看起來實在很完美，但每一杯熱可可內含的糖分也相當可觀，小小一杯熱量往往都突破300卡，等同吃一碗白米飯。

▲熱可可飲入要適量。

摩卡咖啡

用巧克力調味的摩卡咖啡，加上牛奶跟糖，成就了容易入口的口感，當然熱量也是咖啡排行的前幾名，有時嘴饞喝了一杯，就盡量別再續第二杯了吧。

▲摩卡在咖啡飲中熱量較高。

拿鐵咖啡

台灣人最愛喝的拿鐵咖啡，加入了牛奶中和了咖啡的苦澀與酸味，變得好入口又能比摩卡更易嚐到咖啡香，而且沒加糖的狀況下，很容易讓人誤以為熱量很低，其實牛奶佔上一半熱量也不能小看，若再加上榛果或焦糖等口味，加了糖漿當然熱量便會更高。

▲選擇有口味的拿鐵，多半都是風味糖漿。

柚子茶

不喜歡喝咖啡的人，很多都從酸酸甜甜的水果茶、柚子茶下手，尤其柚子茶有許多市售的簡易包裝，即使在家沖泡也非常方便，但其實多數的沖泡包，都加了大量的糖分來調味。

▲泡柚子茶之前，最好看一下包裝的糖分。

熱奶茶

奶茶是許多民眾喝飲料的首選，但即便是不加糖的奶茶，也要注意加進去調味的究竟是哪一種「奶」，基本上使用牛奶最健康，但有些則是使用煉乳和其他調味奶，對於熱量的增加就很不妙。

▲奶決定奶茶風味，也決定熱量。

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