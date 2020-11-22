fb ig video ETtoday search mobile

精品保值系清單！「爆款老花包TOP 7」　拎二十年也不膩

>

▲（圖／LOOKin編輯攝）

預算有限、又想入手一枚精品包犒賞自己的時候，第一首選通常是款式絕不退流行、一眼望去就知道是品牌經典的型號，從精品開始深植人心、就從未退燒過的Logo包，應該就是最該列為前幾名清單的包款，好搭配、場合活用性高、還外型與內在兼具，如果最近也被老花包燒的心癢難耐，不妨可以從這七款下手，保值又不出錯。

BAG#1：LOUIS VUITTON BOÎTE CHAPEAU SOUPLE PM，NT$61,500

▲（圖／LOOKin編輯攝）

身為第一個把老花LOGO圖騰印在包身的始祖品牌，LOUIS VUITTON在精品界的地位不言而喻，做旅行皮件起家的LV，自然也是耐用之最的保證。由品牌經典帽盒延伸出的圓餅包型，更是一推出就很受到歡迎！近期推出的小巧尺寸讓東方女孩也能輕鬆駕馭，雖然訂購可能要等上幾個月才能拿到，但實品絕對值得。

BAG#2：GUCCI 1955 Horsebit，NT$80,200

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

在本季成為當紅炸子雞的精品老花包款，從一推出就很受到歡迎！將GUCCI極具歷史意義的馬銜鍊裝飾在包身醒目之處，緹花帆布與皮革交織更是復古同時又前衛迷人，肩揹包型輪廓擁有極大收納空間，是一款實用與外在兼滿分的完美選項。

BAG#3：Dior BOBBY，NT$110,000

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

這款2020早秋Dior重磅推出的『Dior Bobby』肩背包，正面除了擁有宣示力道的CD兩字之外，別緻典雅的穿釦綴飾也是一大亮點，更令人驚喜的是包款背面、令人一眼入心的30 Montaigne字樣，也再度提醒了一切故事的傳奇脈絡開端「蒙田大道三十號」，這個專屬Dior的淵遠流長之地，而不同尺寸包型也對應專屬環扣背帶，能夠肩揹、手提、斜揹，足以應付各種場合需求。

BAG#4：FENDI Mon Tresor，NT$63,000

▲（圖／LOOKin編輯攝）

FENDI 紅透半邊天的Mon Tresor水桶包其實有著可愛的意義，這個經典俐落、同時復古優雅的水桶包型被命名為「我的珍寶」，將專屬FENDI的每個細膩樣貌盡情展現、刻劃在包身每一處，典雅焦糖色皮質拼接FF LOGO，耐看雋永卻不老氣，精巧又超能裝的包身更是討喜不已。

BAG#5：LOUIS VUITTON Cannes，NT$83,500

▲（圖／LOOKin編輯攝）

一推出就成為銷量王者的Cannes，其實發想於LOUIS VUITTON經典的化妝箱造型，讓包身不經意回歸古典姿態的同時卻奏著前衛交響樂，將Monogram圖騰以復古又摩登的方式詮釋出嶄新樣貌，好看的要命而且一點也不無聊。

BAG#6：GUCCI Dionysus，NT$83,500

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

dionysus酒神包已經成為GUCCI最具代表性的強勢包款，在GG MARMONT之外成為銷量擔當的款式，將GUCCI經典的緹花帆布彰顯在包身各處，充滿代表性的虎頭標誌更是令人忍不住將眼光駐足。

BAG#7：Dior Saddle，NT$120,000

▲（圖／LOOKin編輯攝） 

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

擁有最為堅韌、細膩的強勢工法，並且由最有經驗的工紡製作，Dior的Oblique緹花帆布有著超乎想像的厚實手感，將品牌極具歷史意義的馬鞍包型重新演繹，獨特的「D」型馬鐙式磁扣和馬鞍形翻蓋都讓包款更為經典而值得收藏。

延伸閱讀：

時髦悄悄話：年度上半許願清單！CHANEL新經典系→『爆款永生包TOP6』、揹二十年可以！

【爆款精品】NT.四萬多通通能入手！2020上半→最縱火系『經典老花包TOP5』！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, LOUIS VUITTON, GUCCI, DIOR, FENDI, 老花包
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

ET Fashion

推薦閱讀

金馬・時尚／法比歐奪網友票選最帥，勝《刻在》鮮肉CP！王淨無懸念得最美

金馬・時尚／法比歐奪網友票選最帥，勝《刻在》鮮肉CP！王淨無懸念得最美

金馬・紅毯／個人意見批：桂綸鎂穿白蚊帳、白靈紅裝像鹽酥雞炸籃

金馬・紅毯／個人意見批：桂綸鎂穿白蚊帳、白靈紅裝像鹽酥雞炸籃

金馬・紅毯／「4美」白靈擠下桂綸鎂奪冠！全場黯淡…網狀龍袍無懸念大勝

金馬・紅毯／「4美」白靈擠下桂綸鎂奪冠！全場黯淡…網狀龍袍無懸念大勝

金馬・妝髮／郭書瑤尬黑嘉嘉　「臥蠶」比美拚氣場 UNIQLO「角落小夥伴」家居服萌度破表！連帽斗篷戴上秒變恐龍、炸蝦 DIOR粉漾潤唇膏激殺750元！搽出柔嫩嬰兒唇　竟有人一年用完10條 金馬・時尚／《刻在》雙帥驊森CP力壓陳柏霖X桂綸鎂　獲選「螢幕情侶」Top1 金馬．時尚／淑芳阿姨、莫子儀著「幸運訂製服」奪帝后　 金馬・紅毯／納豆拼接西裝胸下全是腿！　黃明志自備超狂「馬賽克」尬場 挑戰你的視覺！「2D陶瓷杯」手繪藍白線條　拿來插花意外美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面