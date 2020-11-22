精品保值系清單！「爆款老花包TOP 7」　拎二十年也不膩

預算有限、又想入手一枚精品包犒賞自己的時候，第一首選通常是款式絕不退流行、一眼望去就知道是品牌經典的型號，從精品開始深植人心、就從未退燒過的Logo包，應該就是最該列為前幾名清單的包款，好搭配、場合活用性高、還外型與內在兼具，如果最近也被老花包燒的心癢難耐，不妨可以從這七款下手，保值又不出錯。

BAG#1：LOUIS VUITTON BOÎTE CHAPEAU SOUPLE PM，NT$61,500



身為第一個把老花LOGO圖騰印在包身的始祖品牌，LOUIS VUITTON在精品界的地位不言而喻，做旅行皮件起家的LV，自然也是耐用之最的保證。由品牌經典帽盒延伸出的圓餅包型，更是一推出就很受到歡迎！近期推出的小巧尺寸讓東方女孩也能輕鬆駕馭，雖然訂購可能要等上幾個月才能拿到，但實品絕對值得。

BAG#2：GUCCI 1955 Horsebit，NT$80,200



在本季成為當紅炸子雞的精品老花包款，從一推出就很受到歡迎！將GUCCI極具歷史意義的馬銜鍊裝飾在包身醒目之處，緹花帆布與皮革交織更是復古同時又前衛迷人，肩揹包型輪廓擁有極大收納空間，是一款實用與外在兼滿分的完美選項。

BAG#3：Dior BOBBY，NT$110,000



這款2020早秋Dior重磅推出的『Dior Bobby』肩背包，正面除了擁有宣示力道的CD兩字之外，別緻典雅的穿釦綴飾也是一大亮點，更令人驚喜的是包款背面、令人一眼入心的30 Montaigne字樣，也再度提醒了一切故事的傳奇脈絡開端「蒙田大道三十號」，這個專屬Dior的淵遠流長之地，而不同尺寸包型也對應專屬環扣背帶，能夠肩揹、手提、斜揹，足以應付各種場合需求。

BAG#4：FENDI Mon Tresor，NT$63,000



FENDI 紅透半邊天的Mon Tresor水桶包其實有著可愛的意義，這個經典俐落、同時復古優雅的水桶包型被命名為「我的珍寶」，將專屬FENDI的每個細膩樣貌盡情展現、刻劃在包身每一處，典雅焦糖色皮質拼接FF LOGO，耐看雋永卻不老氣，精巧又超能裝的包身更是討喜不已。

BAG#5：LOUIS VUITTON Cannes，NT$83,500



一推出就成為銷量王者的Cannes，其實發想於LOUIS VUITTON經典的化妝箱造型，讓包身不經意回歸古典姿態的同時卻奏著前衛交響樂，將Monogram圖騰以復古又摩登的方式詮釋出嶄新樣貌，好看的要命而且一點也不無聊。

BAG#6：GUCCI Dionysus，NT$83,500



dionysus酒神包已經成為GUCCI最具代表性的強勢包款，在GG MARMONT之外成為銷量擔當的款式，將GUCCI經典的緹花帆布彰顯在包身各處，充滿代表性的虎頭標誌更是令人忍不住將眼光駐足。

BAG#7：Dior Saddle，NT$120,000



擁有最為堅韌、細膩的強勢工法，並且由最有經驗的工紡製作，Dior的Oblique緹花帆布有著超乎想像的厚實手感，將品牌極具歷史意義的馬鞍包型重新演繹，獨特的「D」型馬鐙式磁扣和馬鞍形翻蓋都讓包款更為經典而值得收藏。

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