好髮質養成！秋冬最新「5款護髮新作」，睡著也能輕鬆護

▲髮質光澤柔順，讓美麗更進一階。（圖／翻攝自IG/yuuuuukko_、aveda_jp）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

邁入秋冬，頭皮緊繃、乾燥，髮絲也跟著毛燥？ 頭髮肌膚和臉部一樣，在秋冬都需要加強養護，才能真正喚醒年輕活力，頂上的髮絲也會因強風、靜電造成損傷，想要擁有柔亮好髮質，護髮更該下功夫，盤點各大品牌的護髮新作，看看哪一款最適合你！

Melvita 蓼藍髮絲修護雙效露，50ml，880元。

將植物油結合薄荷花水與黑麥萃取精華，使蓼藍油快速導入髮芯，深度滋養受損髮絲，由外向內密集修護，並帶來輕盈滑順的柔適感，提振秀髮強韌與亮澤，乾濕頭髮皆可使用。





Hair Rituel 賦活重生奇蹟修護髮精萃，125g，3,500元。

集結巴巴蘇油、辣木油、白芒花籽油等成分，打造洗髮前使用的黃金比例修護配方，提供給秀髮營養，同時提升髮絲防禦力，給秀髮強大保護罩。利用洗髮前的30分鐘做密集修護，只需塗抹於乾髮並靜待30分鐘後沖洗，給髮絲密集深層的修護力。

魅尚萱 完美造型精油泡泡，320元。

將精油化為濃密泡泡，抹在秀髮上能創造豐盈捲度，同時補水並有效防禦外在汙染，即便疊加塗抹也不黏膩，香甜花果味非常受女生歡迎。

卡詩 靜夜賦活精華，90ml，2,200元。

睡前使用的密集護髮精華，利用睡眠時間幫秀髮補水，完美修護打底。專為受損、敏感的秀髮設計，添加玻尿酸、雪絨花萃取，能修復因化學傷害而日益敏感的髮纖與髮芯，輕盈白色凝霜質地，不用擔心為秀髮帶來厚重感。

NUXE 全效花香精華油，100ml，1,550元。

全效花香精華油則以晶亮精華油為基底，添加木蘭花香，創造更加迷人的優雅氣息，舒緩療癒，一款萬用油能使肌膚柔軟細緻，抹在秀髮上使髮絲更柔順，充滿自然光澤。