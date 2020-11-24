「微精品小包」TOP 7大容量超划算！直接鎖定絕美霧灰藍、櫻花粉

今年精品界的小包風潮依舊延燒，精緻小巧的包型下，各大品牌更是在收納功能上下足了功夫，就是要將包內的空間作百分百的運用，打造出兼具容量與迷你的完美包款，本次嚴選了2020微精品最新話題小包，實測它們的容量是否能符合日常使用，讓妳在購包時不用在容量與輕巧上二選一，用最低預算買到符合自己需求的迷你包款！

實測內容物

Bag 01：COACH Hutton Saddle系列手袋 NT$16,800



COACH早秋推出的最新包款之一，汲取復古經典Saddle 與優雅雋永Hutton 兩大包款特色，打造出全新Hutton Saddle手袋，復古方正的可愛包型，飾有黃銅或深灰金屬的品牌經典轉扣，並且以鑲嵌馬車浮雕圖案作為手袋搭扣，運用高級優質的光滑皮革，絕美又時尚的俐落設計，已成為COACH新一代熱賣包款！

【容量實測】

容量實測 ★★★★★

尺寸資訊：長20x 高18 x 寬7.5(cm)

寬度較窄，揹上身時可以貼合身形打造出俐落的感覺，可輕鬆放入手機、短夾、氣墊粉餅、唇彩等隨身小物，內部含有一個拉鍊夾層可用於收納常用的卡片，是一款容量和外觀都超實用的完美方包款式！

Bag 02：Marc Jacobs#TheStatusFlap，NT$23,900

Marc Jacobs簡約俐落的Status Flap手袋，以品牌的經典元素為靈感，正面點綴著以仿舊金屬鎖打造的代表性LOGO，簡約的輪廓與掀蓋設計，搭配菱格紋縫線和金色鏈條細節，呈現出優雅又時尚的款式，混搭休閒與街頭風格也能完美駕馭！

【容量實測】

容量實測 ★★★★

尺寸資訊：長21x高14x寬9(cm)

包款的皮革有微微的彈性空間，故收納或拿取包內物品時更加方便，除了可將實測物品完全放入外，也還有一些位置可再收納，俐落輕巧的外型，又同時具有優秀的容量！

Bag 03：Micheal Kors Cece天空藍羊皮鍊帶包，NT$14,000

MICHAEL Michael Kors的超人氣CECE系列，有著簡潔幹鍊的輪廓，超可愛的霧灰藍色，搭配小羊皮打造出柔潤感，搭配亮眼的金屬鎖釦與小巧鑰匙點綴，輕鬆率性的時髦風格，深受女子喜愛！

【容量實測】

容量實測 ★★★

尺寸資訊：長18 X高11.5 X寬9(cm)

Cece手袋系列雖然是本次尺寸較小的包款，但依然能容納所有的物品，由於底部較寬的梯型設計，讓這款迷你小包比想像中更能裝，只要精簡攜帶的單品，絕對能應付日常使用需求！

Bag 04：Tory Burch Robinson小肩背包，NT$12,900



品牌最經典的包款之一，Robinson Convertible肩背包，是由Tory的父母的名字所命名，包身採用高質感的耐刮皮革製作，耐用度超高，並且搭配可調節式背帶，輕鬆在肩揹及斜揹方式自由轉換，百搭的經典外型與超親民的萬元價格，投資一款絕不後悔！

【容量實測】

容量實測 ★★★

尺寸資訊：長12.5 x高7.4 x寬7(cm)

包款精緻小巧，還貼心的配置了兩格置物層，讓妳在收納時更能分門別類，加上方正的包型讓置物空間被運用的淋漓盡致，雖為此次實測最小的包款，卻能容納所有實測小物，但全部放入會略顯擁擠，建議不要放入過於蓬鬆的單品就沒問題喔！

Bag 05：COACH#Riley Lunchbox Bag，NT$21,800



RILEY手袋靈感源自1970年代備受喜愛的COACH設計，經典馬車圖案點綴於包款正面，讓人一眼就能認出此經典系列，以的Lunchbox的隔層與外觀為設計靈感，採用柔軟的手套鞣製皮革製成，並且搭配精緻優雅的金屬提把與可拆式背帶，一款包就能擁有多種變化！

【容量實測】

容量實測 ★★★★★

尺寸資訊：長18x高14.5x寬8.3(cm)

包款設計了兩個可擴展的拉鍊隔層，接近正方形的比例，外觀就像個可愛的午餐盒，也因為這樣的設計讓容量再加大，只需一半的空間就能將實測單品全部放入，還有另外一半邊的空間可以自由運用，喜愛小包又需要大容量的妳，鎖定它準沒錯！

Bag 06：Longchamp#LE PLIAGE CUIR，NT$12,900



Longchamp最熱賣的LE PLIAGE CUIR手提包系列，推出全新迷你尺寸，並且配有可拆卸肩帶，除了可拿在手上也可當作斜揹袋使用，當年以摺紙為設計靈感，打造出這款輕盈、可折疊的手袋，推出後即在全球成為夢幻包款，以精緻的皮革製作的款式，兼具優雅與休閒質感，上班通勤或周末出遊都能完美搭配！

【容量實測】

容量實測 ★★★★★

尺寸資訊：長17 x寬14 x高10(cm)

LE PLIAGE CUIR手提包今年推出許多新尺寸，這款迷你版就成為了櫃上大受歡迎的新經典款，輕巧的外觀又兼具超大容量，就算把包包裝滿也不會覺得沉重，萬元初就能入手的價格，得列入今年願望清單了！

Bag 07：Micheal Kors Delaney櫻花粉老花肩背包，NT$12,400

Michael Kors全新圓形包款，將經典的MK Logo結合甜美浪漫的櫻花粉色，全新俏皮活潑的視覺印象，讓人一眼就愛上！搭配實用的提把與可拆式背帶，在細節上也毫不馬虎呢！

【容量實測】

容量實測 ★★★★★

手袋底部平坦的設計，讓物品能更整齊的排放，解決了小圓包常會讓人在收納時不知所措的問題，將所有實測物品放入後，大約還有三分之一以上的空間，以小包款來說，容量簡直滿分，特殊又可愛的包型，還能輕鬆替穿搭增添亮點！



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