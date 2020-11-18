坤達領先世界擁天梭新錶　憶小鬼：我幫你戴，你也是全球第一個

▲TISSOT在台全球首發Seastar 1000海星系列腕錶，邀請男星謝坤達出席活動。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

TISSOT（天梭表）在台全球首發Seastar 1000海星系列腕錶，男星謝坤達出席活動，成為全球第一名戴上它的人，坤達興奮表示：「已經馬上拍照傳給老婆（柯佳嬿）了！」談起去年（2019）他和小鬼（黃鴻升）一起入手了當時首發的新錶款，坤達緩緩說：「今年我把他的份一起戴上了，所以他也是第一個。」

▲坤達成為全球第一名戴上TISSOT Seastar 1000海星系列腕錶的人。（圖 / 品牌提供，以下同）

坤達提及第一眼看到最新的Seastar 1000海星系列腕錶時，「覺得一定價值不菲」詢問價格後發現意外親民，而且是他最愛的藍色，讓坤達在現場直呼「CP值超高」！再加上他近來忙於外景主持，經常上山下海，而Seastar 1000最高可達1000英尺的防水係數、以及不管任何時刻都能夠清晰辨識時標、指針與秒針上的特殊夜光塗層，都讓坤達直言：「根本寫著我的名字，一看就是我的錶。」

▲坤達直呼最新的Seastar 1000海星系列腕錶，根本就寫著他的名字，NT$26,700。

被問及購物習慣是哪種類型？坤達認為自己是會仔細考慮的人，若是金額較高，會跟老婆柯佳嬿報備，夫妻倆很有默契，多半時候彼此不過問，坤達笑稱：「真的超貴就不告訴她了。」聖誕節即將來臨，免不了要送上禮物給老婆，坤達認為Seastar 1000海星系列腕錶，柯佳嬿可能會喜歡，「我會先回去試探她的心意」。

▲坤達打算要先用手上的Seastar 1000海星系列腕錶試探柯佳嬿心意，再下手當聖誕禮物。

坤達與已逝藝人小鬼（黃鴻升）的兄弟情誼難以抹滅，過去兩人同是TISSOT天梭表愛好者，2019年的Seastar 1000海星系列腕錶首發後不久，坤達與小鬼便一起入手，別具意義，坤達也表示近期每每戴上那只錶，都會想到小鬼，今年坤達成為全球第一個擁有全新海星系列腕錶的人，他暖心表示：「我戴，等於也幫他（小鬼）戴上了，他也是第一個」。

▲2019 Seastar 1000海星系列自動款潛水腕錶，NT$26,700。

【更多潛水錶】

潛水錶近來大熱門，除了TISSOT，ORIS今年推出的多只限量款也是以潛水錶，日前發表的全新自製機芯Calibre 400，首發裝載於Aquis日期潛水錶，而為支持南韓第二長河流漢江的保護組織，也從Aquis系列延伸，推出具小秒與日期顯示的漢江限量錶，面盤與單向旋轉錶圈均裝飾靈感源自河流的綠色，底蓋則刻有流經的路線圖，部分銷售所得將資助漢江的清潔任務。

▲ORIS搭載全新自製機芯的Aquis Calibre 400 日期錶，可快拆錶帶，鍊帶款95,000元。

▲ORIS全球限量2000只的漢江限量錶，70,000元。（圖／品牌提供）

Hamilton（漢米爾頓）則推出防水1000米的Khaki Navy Frogman專業潛水腕錶，將二次世界大戰期間為美國海軍陸戰隊打造的蛙人部隊軍用錶再翻新，以暗紅專業潛水計時外圈搭配灰色面盤再現風采。

▲Hamilton Khaki Navy Frogman潛水錶，45,500元。（圖／品牌提供）

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