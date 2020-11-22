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根本沒有「完美的時機點」　不做這5件事，反而讓人生更美

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▲頭髮,女性,秀髮,長髮。（圖／unsplash）

▲有些想法和思考，反而會讓我們浪費時間。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

許多人都會把自己的願望或是行程，列入待辦清單，持續提醒自己有多少事情「還沒做」，但有一些事情，反而要將其放入「不做事項」內，不但能讓自己的生活過得更愉快，甚至還能減少時間浪費，思考一下就能理解。

不做無謂的擔憂
擔憂是很多人都會做的事，甚至可以當成前進的助力，但「無謂的擔憂」就大可不必，無謂的擔憂包括「無論怎樣還是會發生」的事，像是考試那天總會到來，還有「不一定會發生，就算發生也無法阻止」的狀況，如告白後被拒絕怎麼辦。既然擔憂也無法讓事情更好或被解決，那就別浪費時間了吧。

▲女性,風格,時尚。（圖／unsplash）

不要想自己總是對的
世界上有很多事情都有不同角度，除非是非黑即白的事件，不然為了自己的觀點與別人爭論不休，根本毫無意義，好好表達自己的看法是重要的，但沒必要硬是叫別人的想法跟你一樣，能夠容納對方的想法，才是真正的智者。

▲女性,風格,時尚。（圖／unsplash）

不要只跟隨主流
人生有很多時候是群體跟個體的拉扯，加上網路言論的推波助瀾，不一定90%的人說同樣的話，就代表這件事就應該如此，若想達到某個目標和完成某件事，人云亦云不是一種好方法。

▲頭髮,女性,秀髮,長髮。（圖／unsplash）

不要想等待「完美的時機」
許多人做事一直拖延，甚至連人生大事也一樣，總對外說「我在等待完美的時機點」，事實上喜歡使用這種理由的大多數人，都等不到那個真正的時刻，而且習慣用這當藉口的人，通常在所謂對的時機出現時，反而會跛足不前。

做一個開創時機的人吧，因為只有會自己起頭去做的人，才能分辨屬於自己的好時機。

▲頭髮,女性,秀髮,長髮。（圖／unsplash）

不要完美
通常想事事做到完美的人，都無法做到，因為他們總會挑毛病。所以「完美」是一種假議題，更何況人都是從不完美的「失敗」中學習，一直執著在盡如人意，反而讓人生更不完美。

▲女性,風格,時尚。（圖／unsplash）

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關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學
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