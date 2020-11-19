Tiffany用麻將、西洋棋攻佔全球少女心　知更鳥藍配色就是沒話說的高級

▲Tiffany & Co.推出麻將與西洋棋。（圖／翻攝自官網，以下同）



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精品龍頭LVMH集團與Tiffany & Co.的收購案才正式成交落幕不久，近期Tiffany又有吸睛舉動，那就是推出了大家最愛的「麻將組」以及被影集《后翼棄兵》給捧熱的「西洋棋」！直接貫穿東、西方鬥智桌遊文化，與招牌的珠寶一同晉升女孩們心中最奢華的夢幻逸品。

▲Tiffany的「麻將組」囊括所有配件。



Tiffany & Co. 推出這類生活用品、遊戲不是頭一遭，像是早先的撞球桌、撲克牌籌碼組合、桌球拍⋯⋯也都引起很大的話題，這次帶來的「麻將組」可說是讓台灣民眾感到特別興奮，當然，整組麻將運用了標誌性的知更鳥藍作為主要配色，也就是俗稱的Tiffany藍色，將麻將盒做成如珠寶盒一般，還配有鑰匙鎖，皮革的外層質感爆棚，打開後更有絨布內裏。

最重點的麻將牌部分，以白底搭配黑、灰、Tiffany藍搭配為主，在字體與圖案上都有特別經過巧思設計，像是「筒子」便是採用「鑽石」的模樣來代表，非常可愛，背面則是以胡桃木質感呈現，甚至還有胡桃木製成的L形麻將牌尺，湧出強烈的奢華感。

另外，盒中還附有4顆骰子、120張點棒和80個籌碼，銀色部分皆由純銀所製成，高級感盡在不言中，看來打造一組也必須花上不少珍貴材料以及高端的技術，不只是看起來夢幻，連價錢也相當夢幻，這組Tiffany麻將官網定價為15,000美金（約台幣將近43萬），果然不是一般人買得起。

▲Tiffany麻將組配件應有盡有。



因影集《后翼棄兵》爆紅的緣故，西洋棋在全球掀起一陣熱潮，有不少人還因此而去學習下西洋棋，湊巧Tiffany也有推出自家的西洋棋套組，用幾何切割的方式來製作出不同的棋子，簡約又很有設計感，卻能讓人一眼明瞭，棋盤與盒子同樣是由美國胡桃木製成，並鑲嵌純銀隔線，精緻度毫不馬虎，Tiffany西洋棋一樣要價不菲，定價為10,000美金（約台幣285,000元），但是官網竟已呈現完售狀態！

▲Tiffany西洋棋。



精品的高級麻將其實在近幾年時有所聞，像是愛馬仕曾推出的小牛皮皮革麻將組，要價超過130萬；寶格麗也有推出喜氣洋洋的麻將組，只送不賣，就算有錢買也只能透過藝人明星的分享望梅止渴；還有陳冠希的主理潮牌CLOT，於去年推出過以花梨木打造麻將組，以木頭質感為主題設計，僅限量50套，早已絕版。

▲愛馬仕麻將。（圖／翻攝自推特）

▲寶格麗麻將。（圖／翻攝自Melody IG）

▲CLOT麻將。

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