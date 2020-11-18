fb ig video ETtoday search mobile

劉真逝世8個月摯友寄「大秀邀請函」　憶生前暖舉：每年都不缺席

>

▲Daniel Wong、劉真。（圖／品牌提供）

▲劉真逝世8個月，華裔設計師Daniel Wong（右）將於明日辦秀，和往年一樣特別為劉真寄出邀請函。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

國標舞女王劉真今年（2020年）2月因心臟疾病辭世，享年44歲，轉眼8個月過去，各界仍是難忘她美麗身影，而劉真生前交友廣闊，摯友兼華裔設計師Daniel Wong將於明日（19日）舉辦大秀，更特別為劉真寄出邀請函，和往年一樣，希望她在天上也能看到。

▲辛龍連續兩日抵達靈堂，穿的龍圖騰襯衫出自劉真好友華裔設計師Daniel Wong作品。（圖／記者周宸亘、湯興漢攝）

▲辛龍連續兩日抵達靈堂，穿的龍圖騰襯衫出自劉真好友華裔設計師Daniel Wong作品。（圖／記者周宸亘、湯興漢攝）

▲劉真離世後，辛龍多次穿著龍圖騰襯衫，出自劉真好友華裔設計師Daniel Wong作品。（圖／記者周宸亘、湯興漢攝）

劉真生前交友廣闊，與華裔設計師Daniel Wong結下深厚友誼，今年2月辭世，丈夫辛龍現身靈堂期間，曾多次穿上的龍圖騰襯衫，其實就是劉真生前與Daniel共同討論的作品，為辛龍名字中的「龍」字訂製象徵圖騰。而暖心的劉真，每次Daniel Wong辦秀都會親自到場力挺，2018年Daniel Wong 春夏大秀，劉真就是座上賓，穿著A-Line洋裝現身看秀，溫柔氣質深入人心，粉絲至今都難以忘懷。

▲▼劉真（圖／記者黃克翔攝）

▲Daniel Wong、劉真。（圖／品牌提供）

▲劉真總是親自到場支持Daniel Wong大秀，2018年與2019年出席畫面。（圖／記者黃克翔攝、品牌提供）

而劉真逝世滿8個月，Daniel Wong將在明日晚間舉辦大秀，據了解，今年也已經按照往年慣例，寄出邀請函給劉真，但品牌低調不願多談，僅表示：「從品牌成立初期到現在，每一次秀劉真老師都會支持，所以希望每場秀，最美的天使在天上都能夠看到。」

關鍵字：

劉真, 辛龍, Daniel Wong, 華裔設計師, 大秀, 時尚
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

ET Fashion

推薦閱讀

讓人翻白眼「超難搞」星座Top 3 ！　處女才第三、雙子變臉最快

讓人翻白眼「超難搞」星座Top 3 ！　處女才第三、雙子變臉最快

韓素希斷了狂野長捲髮　新短髮清晰曝光再度印證「小宋慧喬」封號

韓素希斷了狂野長捲髮　新短髮清晰曝光再度印證「小宋慧喬」封號

《后翼棄兵》被封零負評！14句經典台詞告訴你「人生如棋，棋如人生」

《后翼棄兵》被封零負評！14句經典台詞告訴你「人生如棋，棋如人生」

羽絨衣也能展現螞蟻腰！學李多熙用皮帶束出好身材 營養師曝喝水「最佳時刻表」！每日6大時段　防細紋吃肥還能消疲憊 想剪短髮快看6款大勢範本！依臉型挑選捲度　顯嫩又能修出V線條 朴敏英纖腰翹臀迷死人　火辣曲線這樣練 金裕貞濕髪露香肩轉大人！　撞衫Tiffany「更猛穿法」性感度輸了 最強放閃照！70歲夫妻檔「情侶穿搭」爆紅　用色系曬恩愛才是王道 南韓美女KOL教你「洗髮不掉髮」　原來把頭髮搓乾最傷！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面