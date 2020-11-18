劉真逝世8個月摯友寄「大秀邀請函」　憶生前暖舉：每年都不缺席

▲劉真逝世8個月，華裔設計師Daniel Wong（右）將於明日辦秀，和往年一樣特別為劉真寄出邀請函。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

國標舞女王劉真今年（2020年）2月因心臟疾病辭世，享年44歲，轉眼8個月過去，各界仍是難忘她美麗身影，而劉真生前交友廣闊，摯友兼華裔設計師Daniel Wong將於明日（19日）舉辦大秀，更特別為劉真寄出邀請函，和往年一樣，希望她在天上也能看到。

▲劉真離世後，辛龍多次穿著龍圖騰襯衫，出自劉真好友華裔設計師Daniel Wong作品。（圖／記者周宸亘、湯興漢攝）

劉真生前交友廣闊，與華裔設計師Daniel Wong結下深厚友誼，今年2月辭世，丈夫辛龍現身靈堂期間，曾多次穿上的龍圖騰襯衫，其實就是劉真生前與Daniel共同討論的作品，為辛龍名字中的「龍」字訂製象徵圖騰。而暖心的劉真，每次Daniel Wong辦秀都會親自到場力挺，2018年Daniel Wong 春夏大秀，劉真就是座上賓，穿著A-Line洋裝現身看秀，溫柔氣質深入人心，粉絲至今都難以忘懷。

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▲劉真總是親自到場支持Daniel Wong大秀，2018年與2019年出席畫面。（圖／記者黃克翔攝、品牌提供）

而劉真逝世滿8個月，Daniel Wong將在明日晚間舉辦大秀，據了解，今年也已經按照往年慣例，寄出邀請函給劉真，但品牌低調不願多談，僅表示：「從品牌成立初期到現在，每一次秀劉真老師都會支持，所以希望每場秀，最美的天使在天上都能夠看到。」