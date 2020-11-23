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楊紫瓊愛錶是這只RICHARD MILLE！　獨家金箔碳纖維款展露好氣質

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▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE品牌摯友楊紫瓊佩戴RM 037紅金鑲鑽款女士腕錶。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

國際巨星楊紫瓊無論是居家的休閒穿搭，抑或隆重的晚裝look，一款酒桶造型鑽錶不離身，成為她整體造型的亮點，粉絲好奇名錶來歷，答案揭曉，正是RICHARD MILLE RM 037腕錶，完美比例的酒桶錶殼，搭配鑲嵌美鑽與寶石面盤，別具個性又優雅，深受女性喜愛。

▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲面盤中央為紅碧玉的RM 037紅金鑲鑽女士腕錶，錶背顯露自製自動上鍊CRMA1機芯。

RICHARD MILLE為符合女性對於腕錶尺寸的需求，由瑞士Les Breuleux機芯設計師為RM 037腕錶打造自製自動上鍊CRMA1機芯，於面盤12時位置配備超大日期顯示，由10時位置的按鍵調整日期，讓因應時差、大小月轉換日期變得輕鬆簡易；4時位置則為功能顯示窗，藉由同一方向的按鍵可選擇上鍊、空檔、調時功能。

▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲楊紫瓊佩戴 RM 037紅金鍊環款女士腕錶。
 

RM 037腕錶另一大特色是採用經過專利認證的新式錶冠，有別於傳統直接安裝在機芯上的錶冠，容易受到外力撞擊而造成機芯損壞，RICHARD MILLE克服了這道難題，成功將錶冠與錶殼分離，意謂毋須轉柄就能降低錶冠掉落或折損機芯的風險，運用五級鈦合金、紅金或白金材質打造錶冠，搭配雙層O形密封圈和Alcryn墊圈，堅固又耐用。

▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲RM 037白金雪花鑲鑽女士腕錶。
 

不僅具備優異的功能性，RM 037腕錶時髦外觀也讓女性愛不釋手，錶殼有白色ATZ陶瓷、黑色TZP陶瓷鑲鑽或拋光白金、紅金材質、Carbon TPT®碳纖維鑲鑽等選擇，而面盤除了外圈顯露機芯結構，中央酒桶型輪廓還有縞瑪瑙、紅碧玉、珍珠母貝、Carbon TPT®碳纖維等款式，輔以鑲嵌不同排列與數目的美鑽，為錶款增添華麗元素。

▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲RM 037 Carbon TPT®碳纖維鑲鑽女士腕錶。
 

在創新材質研發上領先群雄的RICHARD MILLE，近期再予錶迷驚喜，為RM 037腕錶換上新裝，推出獨家將碳纖維與金箔相結合的Gold Carbon TPT®金箔碳纖維複合材料版本，錶殼由一層層的Carbon TPT®碳纖維與金箔薄層以45度角方向交錯堆疊而成，特色是硬度絕佳並相當輕巧，且錶殼的曲線隨著角度與光影變幻散發迷人的黃金光澤，品牌特別搭配黑色藍寶石鑲嵌、中心飾以黑瑪瑙的面盤，流露高貴氣息。

▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲新款RM 037腕錶以RICHARD MILLE獨有的Gold Carbon TPT®金箔碳纖維複合材料打造。
 

關鍵字：

RICHARD MILLE, 楊紫瓊
fashion.net

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