今年秋冬必知6大「保養新習慣」！皮膚科醫師：護膚品數量要減少

▲今年秋冬保養有些小細節需要更注意。（圖／翻攝IG@aoihamada）

編輯／Amanda

今年全球受到肺炎疫情影響，口罩變成人人每日必備「配件」，但長時間、高頻率的戴口罩，使得不少人肌膚都多了一些小問題，加上逐進步入乾冷秋冬，皮膚狀況好像變得更糟？日本雜誌找來多位皮膚科醫師提點，因應今年的特殊情況，秋冬保養上有哪些保養上的小細節需要更新或更加注意，以更好地保護肌膚，養回水潤健康肌。

1.使用高係數防曬乳



除了每天都要擦防曬，今年秋冬還建議防曬係數SPF50的防曬產品。因為疫情關係，每天頻繁戴口罩會降低肌膚屏障功能，且可能因摩擦引起肌膚問題，這種情況下會比平常更容易引起斑點，所以保護肌膚避免紫外線傷害變得更為重要。

▲保養時用手掌輕輕按壓，避免揉搓拉扯。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）



2.避免摩擦肌膚



這段時間頻繁地戴口罩已經摩擦皮膚了，保養時要注意盡量不要摩擦肌膚，用溫熱的手掌輕輕按壓，而不是揉搓，也要停止過度保養，以免再刺激皮膚。醫師更指出，減少觸摸臉部的時間和頻率是養出美肌的一個重要關鍵，多出來的時間也能用來多睡一點，睡眠充足更能增強皮膚本身的防禦力。

▲卸妝時要注意別按摩過久反而傷肌膚。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

3.卸妝時別按摩過久



有些人怕妝沒卸乾淨，所以在卸妝時會不停按摩、揉搓，但卸妝時按摩過久，可能會造成皮膚負擔、甚至損傷。其實就清潔來說，混合少量水乳化，且迅速將卸妝潔顏產品從臉上洗淨是最有效的。

4.使用保濕力佳的多功能護膚品



減少使用的保養品數量，同時注意選擇保濕效果良好的產品，像是多效合一的保濕產品能幫助縮短肌膚護理時間，也能減少手和臉部的接觸。

5.美白產品可繼續使用



有些口罩下的肌膚小問題是含有消炎成分的美白產品就能幫助改善的，所以今年冬天也可以繼續使用春夏時用的美白產品。

▲今年秋冬可多利用含有神經醯胺的護膚品。（圖／翻攝IG@laneige_kr）



6.善用含神經醯胺的護膚品



神經醯胺有維持肌膚保水度、修護乾燥、受損肌膚和幫助提升肌膚屏障功能等作用，今年秋冬可多利用含有神經醯胺的護膚品幫助肌膚恢復健康穩定狀態。此外，也可利用口服神經醯胺保健品，在上班時也能加強保濕。

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