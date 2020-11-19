美妝「冬季限定禮盒」開賣　定價下殺最低，比周年慶還便宜

▲美妝禮盒年末折扣超有感，可以趁機囤貨一波。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

年末腳步即將逼近，又到了和好友交換禮物時刻，想到要送什麼了嗎？許多美妝品牌紛紛推出冬季限定禮盒，將最完美的保養組合收納其中，定價半買半相送，現在入手正是時候！

▲面膜包裝也和禮盒相呼應。（圖／記者曾怡嘉攝）

FANCL今年適逢品牌40周年，特別攜手百年千代紙品牌Isetatsu及拼貼藝術團隊m&m&m′s，打造結合西洋華麗又兼具和風美感的限定禮盒。

▲FANCL 逆齡新生極緻限量套組，2,680元。

逆齡芯生極緻限量套組，鎖定愛美女生在意的抗齡保養，組合內含7月全新升級的逆齡賦活精萃，以及只在冬季禮盒會出現的膠原賦活滋養面膜，甚至台灣尚未販售的彈力芯生超能精萃都在其中，貼心組合助你對抗地心引力，恢復緊緻活力肌膚。

▲隋棠很推秋冬保濕組合，自用或是送朋友都很適合。

隋棠代言的台灣保養品牌W.SHOW也貼心推出三款聖誕禮盒，提供消費者挑選，棠棠也溫馨喊話：「是時候為喜愛的朋友準備一份貼心的聖誕禮物，尤其秋冬氣候較乾燥，送保濕絕對是最好的祝福。」

W.SHOW今年的聖誕節特別企劃滿載誠意，依照價格別推出三款聖誕禮盒，最低不到千元的組合，連小資女都能輕鬆入手，禮盒商品價值都是售價翻倍以上，等於不到5折即可擁有。

▲品牌2,980元聖誕禮盒，內含產品價值高達6,000元。

其中必買組合首推2980元聖誕禮盒，除了內含超過6000元商品，還有W.SHOW首次推出的2021年度桌曆，內含雙月使用的商品兌換券，每雙月兌換共6份正貨商品，讓你未來一年都有禮物可拿。

▲CLARINS 情謎香氛柔嫩肌膚組-耶誕節限定款，1,800元。

以法式SPA起家的克蘭詩更是看重氣味的重要性，今年也推出三款充滿SPA的放鬆感與自然氛圍的香氛禮盒，除了常態販售的保養香醍露與藍色寧靜水都推出系列禮盒外，因應節慶也祭出情謎香氛柔嫩肌膚組-耶誕節限定款，帶有香甜感的氣味提前迎接春季到來。

►肉肉惹人愛！交往微胖女友「5大好處」，竟能增加10倍幸福感